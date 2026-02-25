«¡Apagué mi teléfono!» - Pierre Kalulu hizo caso omiso del ruido tras la polémica tarjeta roja del Inter, mientras que la estrella de la Juventus se encogió de hombros ante el drama de la suspensión

El incidente ha acaparado la atención del panorama futbolístico italiano, lo que ha llevado a Bastoni a disculparse públicamente e incluso al responsable de designación de árbitros de la Serie A a reconocer su error. Antiguos jugadores, entrenadores y aficionados expresaron su enfado tras el partido, y Bastoni fue llamado al orden por el responsable de arbitraje. Kalulu, por su parte, fue criticado por el entrenador del Inter, Christian Chivu, lo que enfureció a Luciano Spalletti.

Kalulu reveló sus métodos para lidiar con el intenso escrutinio de los medios de comunicación y las reacciones negativas en las redes sociales tras la derrota de su equipo por 3-2. El jugador de 24 años admitió que tomó medidas drásticas para mantener su concentración mental, optando por desconectarse por completo del mundo exterior.

«Apagué mi teléfono para no alimentarlo. Mucha gente habló, pero al final la suspensión se mantuvo. Es mejor dejarlo todo atrás. Pero no creo que esto afectara al partido contra el Galatasaray. Podría parecer que estamos buscando excusas, pero en realidad jugamos mal», explicó el defensa a L'Equipe, negándose a utilizar el drama como justificación para la posterior derrota por 5-2 de la Juve en la Liga de Campeones.