Antony se derrumba en lágrimas durante una entrevista en vivo mientras el fracaso del Manchester United revela su angustia por ser excluido del 'partido más importante de la temporada'
Antony recibe roja contra Girona; se perderá El Gran Derbi
La emotiva entrevista de Antony llegó solo días después de su costosa tarjeta roja en el empate del Real Betis en La Liga con el Girona, donde accidentalmente golpeó en la cara al defensor Joel Roca al intentar una patada de chilena. La expulsión fue elevada a tarjeta roja directa después de una revisión del VAR, y la suspensión que siguió ahora lo deja fuera del tan esperado derbi contra el Sevilla. El brasileño jugó un papel clave en la última victoria europea del Betis, pero se mostró visiblemente abrumado cuando se le preguntó sobre perderse el partido del fin de semana.
- Getty Images Sport
Antony se quiebra al hablar sobre perderse el enfrentamiento contra el Sevilla
Hablando con los medios después de la victoria del Real Betis sobre Utrecht, Antony dijo: “Sí, muy importante [victoria] — un partido difícil, pero sabíamos lo importante que era ganar en casa. Y siendo el partido antes del derbi, nos da aún más confianza. Y bueno, tres puntos muy importantes.”
Cuando se le preguntó sobre su tarjeta roja contra Girona, el brasileño agregó: “Bueno, para mí, fue un momento muy triste. Vengo de una tarjeta roja donde no hubo intención de nadie. Esta fue una semana muy dura."
Mientras se rompía en lágrimas, Antony continuó: "Sé que tenemos otro partido por delante, pero sé la importancia de ese. Me voy un poco triste, enfadado, porque quería estar allí el domingo. Jugando junto a mis compañeros. Para mí, es el partido más importante del año. No poder jugar en ese partido es muy duro para mí. Va a ser difícil — como dije, ha sido una semana muy dura, muy difícil. La suspensión me afectó un poco por lo importante que es el próximo partido. Me imaginaba jugando fuera de casa. No poder estar allí va a ser un poco difícil, pero como dije — estaré allí con mis compañeros, con alta energía, listo para ayudarles a conseguir los tres puntos.”
Antony sigue siendo una figura destacada en el Real Betis.
La reacción llorosa de Antony refleja cómo ha cambiado drásticamente su suerte desde que dejó el Manchester United por el Real Betis, donde ha reconstruido su confianza, forma y relación con los aficionados. La tarjeta roja en el partido contra el Girona fue uno de los pocos contratiempos en lo que de otra manera había sido un periodo revitalizante en España, con el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, elogiando la disciplina y las mejoras del extremo desde enero. Perderse el derbi sevillano es especialmente doloroso dada su creciente importancia dentro del equipo, tanto creativa como emocionalmente.
Su fuerte conexión con su compañero de equipo Abde se ha convertido en una de las asociaciones en el campo más notables del Betis esta temporada, con la pareja combinándose frecuentemente en los partidos recientes. Antony dijo: “Sí, tenemos una conexión muy buena. Estoy muy feliz por el momento de Abde también. No solo en este partido — ha estado jugando muy bien. Se lo merece. Ha trabajado muy duro también. Ha cambiado su mentalidad, está muy enfocado. Y estoy muy contento — contento por los goles de Abde, por las actuaciones que nos está dando.”
El elogio de Antony hacia Abde en la entrevista destacó su papel como figura senior en el vestuario y su orgullo por el rápido desarrollo del extremo marroquí. A pesar de la tarjeta roja, continúa teniendo influencia en la estructura ofensiva del Betis y ha sido central en su apuesta por terminar entre los primeros cuatro lugares.
- Getty Images Sport
El Gan Derbi comienza con Antony
Antony se perderá al menos el derbi contra el Sevilla, con la duración de su suspensión dependiente de la revisión disciplinaria de La Liga, aunque el Real Betis espera que sea solo un partido de sanción. Su enfoque ahora se centra en apoyar al equipo desde el banquillo, insistiendo el jugador en que estará “allí con mucha energía” mientras el Betis busca la clasificación para la Liga de Campeones. Con un periodo crucial acercándose para los Verdiblancos, Antony apuntará a regresar rápidamente, asentarse y asegurarse de que este contratiempo no descarrile su resurgimiento en España.