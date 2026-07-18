Maximilian Ibrahimovic, extremo ofensivo nacido en 2006, no fue convocado por el Milan Futuro para la concentración debido a negociaciones de fichajes. Esta mañana, el AZ Alkmaar anunció en sus canales oficiales la llegada del hijo de un famoso futbolista, quien regresa tras una cesión en el Jong Ajax, el segundo equipo del club de Ámsterdam.
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Alkmaar anuncia la llegada de Maximilian Ibrahimovic desde el Milan
COMUNICADO OFICIAL
El AZ Alkmaar informó que Maximilian, hijo de Ibrahimović, se unirá al Jong AZ Alkmaar tras recuperarse de su lesión.
«Maximilian Ibrahimović se recuperará de una lesión leve y luego se unirá al Jong AZ. Todavía no se sabe cuándo volverá a jugar el delantero de 19 años, pero, una vez que lo haga, podrá seguir creciendo hasta convertirse en un activo para el club».
EL COMUNICADO DEL MILÁN
El AC Milan ha cedido definitivamente los derechos deportivos de Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović al Alkmaar Zaanstreek.
El club le desea a Maxi lo mejor para su futuro.
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