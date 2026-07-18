Alkmaar anuncia la llegada de Maximilian Ibrahimovic desde el Milan

El AZ Alkmaar informó que Maximilian, hijo de Ibrahimović, se unirá al Jong AZ Alkmaar tras recuperarse de su lesión.

«Maximilian Ibrahimović se recuperará de una lesión leve y luego se unirá al Jong AZ. Todavía no se sabe cuándo volverá a jugar el delantero de 19 años, pero, una vez que lo haga, podrá seguir creciendo hasta convertirse en un activo para el club».