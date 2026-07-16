«Ya se han dicho demasiadas palabras sobre Italia. Es hora de los hechos, no de las charlas ni de la política. No podemos quedarnos fuera de tres Mundiales seguidos: se ha logrado una hazaña a la inversa». Así se expresó Antonio Conte a principios de semana en La Gazzetta dello Sport. Evitó hablar de la selección, pues su nombre figura entre los que Malagò, Maldini y Leonardo barajan. Hoy, el exentrenador del Nápoles, apoyado por la Serie A, figura entre los tres candidatos junto a Mancini y, sobre todo, Pirlo, quien ha ascendido gracias al respaldo del nuevo director técnico y presidente del Club Italia. En una semana se decidirá; Conte aguarda su futuro. Es muy codiciado, pero ahora la Azzurra es su prioridad.
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¿A quién entrenará Antonio Conte? De la selección nacional al extranjero
LA AUTOCANDIDATURA
«Si fuera presidente de la FIGC, me lo plantearía». Conte, seleccionador de Italia entre 2014 y 2016, se pronunció así a principios de abril sobre un posible regreso: «No es la primera vez que no nos clasificamos; tras tres Mundiales, hay que hacer algo de verdad, pero cuando fui seleccionador se habló mucho y encontré poca ayuda. Incluso en los desastres hay cosas que salvar; de lo contrario, llevamos una semana escribiendo sobre ello, hemos dado de comer a todo el mundo y luego se olvida. Si hubiéramos pasado, habría triunfalismo; busquemos un término medio. Hay que actuar». Desde 2016 mucho ha cambiado: antesnecesitaba estímulos diarios; ahora está listo para reconstruir la selección, con un proyecto hasta el Mundial 2030.
LAS ALTERNATIVAS
Si Malagò y Maldini eligen a Mancini o Pirlo (Guardiola sigue en la lista, pero su llegada es casi imposible), Conte podría tomarse un descanso y esperar. Tiene ofertas millonarias de Arabia Saudí y Catar, pero no tiene prisa por aceptar. Sigue siendo un técnico de primer nivel en Europa y podría valorar las opciones que aparezcan el próximo otoño: prefiere no asumir cargos durante la temporada, pues necesita tiempo para transmitir sus ideas, pero sabe que los tiempos cambian.
PENSAR DE OTRA MANERA
El fútbol evoluciona sin pausa, hay que actualizarse sin perder la esencia. Como dice Conte a La Gazzetta dello Sport: «Todo ha cambiado. Ahora hay un sistema ofensivo y otro defensivo. Lo clave son los puntos de referencia: a Alisson le pedía marcar al lateral rival que subía. En ataque podemos usar un 3-2-5 y elegir si entre los tres de atrás hay un lateral junto a los dos centrales o un mediapunta que se retrasa, o bien un 2-3-5 e incluso un 2-2-6. A la hora de defender, casi siempre jugamos con un 4-4-2 o, a menudo, con un 5-4-1. Los viejos sistemas pertenecen a un fútbol que ya no existe; hay que pensar de otra forma». Y eso es precisamente lo que está haciendo él.
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