Valencia - Barcelona Apuestas y Pronóstico LaLiga | 16/12/23

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Valencia vs Barcelona de LaLiga 16/12/2023

El Barcelona visitará al Valencia para intentar curar las heridas de la goleada recibida por el Girona en tierra catalana. El equipo che no atraviesa su mejor momento en LaLiga, con una racha de partidos sin ganar y un juego que no convence a los aficionados. Los dirigidos por Xavi Hernández necesitan con urgencia una victoria para no alejarse de la pelea por el título.

Tres derrotas y un empate son los números del Valencia en sus últimos cuatro partidos. Rúben Baraja no ha podido encontrar una forma de juego que le traiga resultados positivos al equipo. Su última victoria fue contra uno de los peores equipos de LaLiga, 1-0 contra Granada. Ahora, deberá enfrentar a los blaugranas con dos piezas claves ausentes por una expulsión contra Getafe, Gabriel Paulista y Javier Guerra Moreno.

Los culés no convencen al barcelonismo. Las críticas a Xavi se comienzan a sentir en tierra catalana, ya que los resultados y la irregularidad en el juego no están siendo de lo mejor en su etapa como entrenador. Vienen de ser goleados 4-2 frente al líder Girona, sumado a una sorprendente derrota en la Champions League contra el Royal Antwerp. En tierra valenciana tendrán la oportunidad de salir del mal momento y volver a la pelea por LaLiga.

El Barça se impondrá en un cerrado partido

La plantilla blaugrana es muy superior a gran parte de los equipos de LaLiga, incluyendo a su rival de turno Valencia. Pese a la intermitencia de su equipo, Xavi se medirá contra uno de los equipos con peor momento en LaLiga, es por eso que son favoritos a llevarse el partido.

Sin embargo, esto no se verá reflejado con tanta amplitud en el marcador, mucho menos en la segunda parte. Solo uno de los siete partidos del Valencia como local han tenido más de un gol en el complemento. A esta estadística se suma la del Barcelona, que solo en dos de sus siete partidos se vieron dos goles o más en los segundos 45 minutos.

Amplia diferencia en los córners

El cuadro che tiene el segundo peor registro en cuanto a promedio de tiros de esquina en LaLiga. Los valencianos tienen una media como locales de 3,71 córners, una diferencia muy notoria frente a los culés, que como visitantes llegan a un promedio de 5 lanzamientos de esquina.

A los favorables números se suma el protagonismo y la posesión del balón que caracteriza al equipo catalán, por lo que gran parte del juego se llevará a cabo en el área del elenco local.