Tenerife - Mallorca Apuestas y Pronóstico Copa del Rey | 16/01/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para el Tenerife vs. Mallorca por la Copa del Rey 16/01/2024.

El Tenerife, único equipo de Segunda División que continúa en la Copa del Rey, recibe este martes al Mallorca en un duelo que se prevé reñido, pero que podría decantarse a favor de los bermellones por la capacidad que están mostrando para evitar la derrota en la mayoría de sus partidos.

Pulso reñido en el Heliodoro Rodríguez López

La cita de este martes entre el Tenerife y el Mallorca resulta difícil de pronosticar en cuanto al desenlace. Por un lado los locales dieron la campanada en la ronda anterior con su victoria por 2-0 ante Las Palmas y han ganado ocho de los 12 partidos que han disputado esta temporada en su estadio, mientras que el Mallorca solo ha ganado uno de los diez duelos de LaLiga que ha jugado a domicilio.

Sin embargo, también hay motivos para pensar en el éxito bermellón. Para empezar, el Tenerife viene de sufrir una derrota en casa por 0-1 frente al Elche en un partido en el que apenas generó peligro a los alicantinos y ahora les puede costar hacerle daño a un Mallorca que solo ha perdido uno de sus nueve partidos más recientes y fue en su visita al Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid tan solo pudo arañar un 1-0.

Además, desde el mes de septiembre el Mallorca solo ha perdido a domicilio en estadios de enorme exigencia como son Montilivi, el Reale Arena, el Benito Villamarín, el Cívitas Metropolitano y el propio Bernabéu, que han supuesto sus únicas derrotas en sus 20 últimos partidos. Sin olvidar que el conjunto balear ya eliminó en la ronda anterior al Burgos, otro equipo de la zona media de la tabla de Segunda, con un triunfo por 0-3.

El otro elemento que inclina ligeramente la balanza a favor del Mallorca es que el Tenerife deberá prescindir de José Amo, uno de sus pilares en el centro de la zaga esta temporada, expulsado en el derbi de la ronda anterior.

En cualquier caso, los partidos del Tenerife se caracterizan por ser de pocos goles y 19 de los 25 que ha disputado esta temporada acabaron con menos de tres tantos en el marcador, al igual que ha sucedido en siete de las diez citas más recientes del Mallorca.

Eso no quiere decir que no vaya a haber emoción en las áreas y esperamos que se supere la cifra de ocho saques de esquina. Aunque los partidos del Mallorca en LaLiga no son especialmente propensos a los corners, el 60% ha terminado con más de ocho y la tendencia aumentó considerablemente en sus dos citas de Copa, ya que hubo 13 saques de esquina en su visita al Burgos y 11 en la visita al Valle Egüés. En cuanto al derbi entre el Tenerife y Las Palmas, se contaron hasta 14 saques de esquina.