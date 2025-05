5 tapados para apoyar esta semana

Ganador de Copa, ascensos y finales de temporada se deciden esta semana. Analizamos las competiciones europeas en busca de las mejores apuestas.

La temporada 2024/25 está casi terminada, pero aún nos queda un gran fin de semana de fútbol de liga, incluyendo algunas finales. Los favoritos podrían tropezar.

Tapados para apoyar esta semana

Cuotas

Everton o empate vs Newcastle ⭐ 3.00

Athletic Club gana al Barcelona ⭐ 2.76

Sunderland ascender ⭐ 2.10

Arminia Bielefeld levanta el trofeo vs Stuttgart ⭐ 4.00

Como o empate vs Inter ⭐ 2.17

Los Toffees terminan con fuerza

Hay mucho en juego para el Newcastle United este fin de semana. Están en tercer lugar, pero podrían caer al séptimo matemáticamente y están desesperados por asegurar un puesto en Champions. No obstante, el Everton no lo pondrá fácil, especialmente cuando las Urracas no están en su mejor forma.

Ambos equipos han sumado 10 puntos en los últimos seis partidos, y el Newcastle fue derrotado por el Arsenal la última vez. Mientras tanto, los hombres de David Moyes despidieron a Goodison Park con una victoria 2-0 sobre el Southampton.

Los anfitriones han ganado sus últimos cinco partidos en St. James’ Park, pero el equipo de Eddie Howe sigue siendo vulnerable. Confiamos en que el Everton puntúe en nuestras apuestas de tapados.

¿Se ha desconectado el Barça?

El Barcelona ya ha asegurado el título, la temporada está prácticamente terminada, así que se les puede perdonar si están medio desconectados. La victoria sobre el Espanyol selló la gloria de LaLiga, y tres días después, su racha invicta de 17 partidos terminó ante el Villarreal. Fue su primera derrota liguera en 2025, pero no les preocupa mucho.

El Athletic Club de Bilbao, en cambio, todavía tiene algo por lo que jugar. Su puesto en la Champions ya está garantizado, pero aún tienen opciones de quedar terceros, su mejor posición desde 1997/98.

Jugando en casa contra un campeón desconectado, las apuestas tapados sugieren que podrían lograr una victoria frente al equipo blaugrana.

Los gatos negros listos para Wembley

No hay mejor impulso hacia el ascenso que un cabezazo de último minuto frente a un abarrotado Estadio de la Luz. Esa es la posición en la que se encuentra el Sunderland mientras se dirige a Wembley para enfrentar al Sheffield United este fin de semana. Aunque no se les considera favoritos, su confianza está en alza.

Los Blades pasaron con facilidad su semifinal. Anotaron seis goles contra el Bristol City y terminaron 14 puntos por delante de los Gatos Negros en el Campeonato. Sin embargo, la victoria del Sunderland sobre el Coventry City les ha dado esperanza. El United tiene un historial horrible en los playoffs, por lo que la sorpresa es posible.

La magia de la Copa

El pase del Arminia Bielefeld a la final de la DFB Pokal ha sido una de las historias de la temporada. A pesar de ser un club de la 3. Liga, han eliminado a cuatro equipos de la Bundesliga, y van a por el quinto. Son el cuarto club de la tercera división en llegar a esta fase final.

El Stuttgart es el gran favorito, pero también lo han sido todos los rivales previos del Bielefeld. Los suabos han ganado tres partidos seguidos, pero los Arminios son campeones de liga e invictos en 13 encuentros. Será una tarea difícil vencer a otro equipo de primera división, pero el equipo de Michél Kniat sabe que puede hacerlo.

El Como arruina la fiesta del Inter

La carrera por el título de la Serie A se está calentando. El Inter de Milán necesita un buen resultado si quiere superar al Nápoles este fin de semana. Una victoria podría no ser suficiente contra el Como, invicto en ocho juegos y con una racha de tres victorias consecutivas en casa. Los de Fàbregas no se juegan nada, pero no caerán sin luchar.

Puede que los locales no tengan lo suficiente para vencer a los Nerazzurri, pero pueden inquietarles. Las hazañas del visitante en Champions han pasado factura en liga, y dos victorias en cinco partidos les hicieron perder el primer puesto. Necesitan los tres puntos, pero definitivamente no lo tendrán fácil en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.