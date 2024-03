Sevilla - Real Sociedad Apuestas y Pronóstico LaLiga | 02/03/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Sevilla vs. Real Sociedad por LaLiga 02/03/2024.

El Ramón Sánchez Pizjuán se prepara para acoger un enfrentamiento de alta intensidad entre el Sevilla y la Real Sociedad, que abrirá la jornada del sábado correspondiente a la fecha 27 de LaLiga.

Los nervionenses deben aprovechar su condición de local y la incomodidad que representa este partido para la Real Sociedad, que llega después de haber batallado durante 120 minutos ante Mallorca y caer por penales en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. A su vez, los de San Sebastián tienen la mente puesta en la revancha de los octavos de final de la Champions League contra el PSG el próximo martes.

Marcan Ambos Equipos: No –1.72 en Codere

Más/Menos Total Goles: Menos 2.5– 1.53 en Codere

Youssef En-Nesyri tendrá 3 tiros + 1 tiro a puerta (como mínimo): Sí – 2.25 en Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas a 2 de marzo y sujetas a cambios

Se espera una tarde con pocos goles

Si bien el Sevilla llega más descansado y se perfila como favorito, no podemos anticipar una victoria local, ya que su nivel no convence, a pesar de tener todas las variables a su favor. Por ello, optaremos por apuestas más conservadoras, con pocas emociones en los arcos.

El equipo sevillista no ha logrado marcar en los últimos dos juegos y solo ha recibido un gol en los últimos tres partidos disputados. Aunque es una incógnita el once inicial que presentará Imanol Alguacil debido al trajín de las últimas semanas y a lo que les espera el martes en la Champions, sigue siendo el segundo equipo que menos goles ha encajado en LaLiga, con apenas 26 tantos, solo por detrás del Real Madrid. En los últimos once juegos de liga, los txuri urdin solo han recibido siete goles, de los cuales tres fueron en su último partido contra el Villarreal.

Ambos equipos comparten cifras en cuanto a la cantidad de partidos con menos de 2.5 goles, ya que en 14 de las 26 jornadas sus encuentros han finalizado con menos de tres goles. Además, la Real Sociedad ha mantenido su portería a cero en diez ocasiones en LaLiga.

Quique Sánchez Flores no podrá contar con Lucas Ocampos ni con Djibril Sow, ambos sancionados por acumulación de tarjetas, por lo que sus lugares podrían ser ocupados por Adrià Pedrosa y Suso. Por su parte, en el equipo de la Real Sociedad se espera una importante rotación de cara al choque ante el PSG, por lo que no está claro el once titular hasta el momento en que salten al campo de juego.

En-Nesyri deberá aprovechar sus oportunidades

El delantero marroquí ha anotado siete goles en LaLiga, uno de ellos precisamente contra la Real Sociedad en la derrota por 2-1 en la jornada 14 a finales de noviembre pasado. En ese partido, Youssef En-Nesyri realizó tres disparos a puerta.

A lo largo del torneo, En-Nesyri tiene un promedio de dos disparos por partido, aunque podríamos anticipar que en este encuentro contra un equipo desgastado podría superar su media, como lo hizo en los partidos contra Rayo, Villarreal o Almería, entre otros, donde realizó al menos cuatro intentos de disparo.