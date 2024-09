Serbia vs Inglaterra Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 16/06/24

Serbia vs Inglaterra

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Serbia vs Inglaterra por la Eurocopa 2024 el 16/06/24.

Con el Serbia vs Inglaterra se cierra la jornada del domingo de la Eurocopa 2024 con un atrapante duelo del Grupo C en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen. Los ingleses, finalistas en 2020, son uno de los grandes candidatos al título que aún no han logrado obtener. Por su parte, los serbios finalizaron segundos en el Grupo G de la clasificación y harán su debut en el torneo tras 24 años, cuando participaron junto a Montenegro bajo el nombre de RF Yugoslavia, alcanzando los cuartos de final.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Serbia vs Inglaterra por la Eurocopa 2024:

Resultado/Ambos Equipos Anotarán: Inglaterra y No – 2.25 en bet365

Jugador – Remates a Puerta: Harry Kane 1.5 – 1.80 en bet365

Córners del Equipo: Serbia - Menos de 3.5 – 1.72 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Serbia vs Inglaterra son cortesía de bet365, correctas a 15 de junio a las 21:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Serbia vs Inglaterra

Los dirigidos por Gareth Southgate encaran esta Eurocopa 2024 como una gran oportunidad para hacer historia y saben que el primer paso será fundamental para ganar confianza. Los Three Lions dominaron la fase de clasificación de manera invicta en el grupo que compartieron con Italia y Ucrania, entre otros, donde marcaron 22 goles y solo encajaron 4. Los ingleses querrán repetir la actuación de la pasada Eurocopa, donde ganaron su grupo y no encajaron goles hasta las semifinales.

Por su parte, Serbia perdió los dos partidos de la clasificación contra Hungría y empató los dos ante Bulgaria, recibiendo nueve goles en ocho partidos de un grupo accesible. Además, encajaron goles en 10 de sus últimos 12 partidos, mostrando ser un equipo vulnerable en defensa.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia, por lo que nos basamos en el presente inmediato de los dos para apostar por una victoria inglesa manteniendo la portería a cero, una opción que ofrece una cuota muy atractiva.



Si hay jugada de gol, ahí estará Harry Kane

Nuestro segundo pronóstico se basa en el que seguramente sea el ataque más temible del torneo, con Phil Foden y Jude Bellingham escoltando a Harry Kane. El presente de los tres es imponente y los números de Kane en la temporada son sencillamente brillantes: 45 goles en 48 partidos disputados. Más allá de los goles, el delantero inglés promedia cuatro remates a puerta por partido en la temporada con el Bayern de Múnich, mientras que en la última Eurocopa anotó cuatro goles con un total de 13 remates en los siete partidos que disputó.

Pronóstico de pocos córners para Serbia

Más allá de que no vemos a Serbia con muchas oportunidades cercanas a la portería de Jordan Pickford, las estadísticas de los balcánicos en este 2024 indican que en dos de los cuatro partidos disputados no tuvieron saques de esquina a favor, como ocurrió ante Rusia y Suecia. Además, la media de córners a favor en lo que va de año es de 2,5 por partido, por lo que vemos poco probable que esta tendencia cambie en este encuentro.