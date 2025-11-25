4 equipos a respaldar en los playoffs de la Copa del Mundo

Hasta ahora, 42 equipos se han clasificado para la Copa del Mundo del próximo año. Se unirán seis más, cuatro de ellos desde Europa. Pero, ¿cuáles serán? Se disputarán ocho semifinales por el camino. También hay un valor temprano al elegir ganadores.

👑Selecciones de los playoffs de la Copa del Mundo

Cuotas

Mercado Cuotas ⭐ Irlanda vence a República Checa 3.65 Polonia gana a Albania 1.74 Suecia derrota a Ucrania 2.65 Gales vence a Bosnia 2.14

⚽Se avecinan los playoffs de la Copa del Mundo

Dieciséis naciones europeas diferentes se enfrentarán el 26 de marzo mientras intentan dar un paso más hacia el espectáculo global del fútbol. Esas 16 se reducirán a ocho, y unos días después, se convertirán en cuatro. Estos cuatro equipos finales, tras superar el último obstáculo, finalmente asegurarán su plaza en América, Canadá y México.

Algunos equipos tienen más probabilidades de tener éxito que otros, pero el drama en los encuentros recientes sugiere que los siguientes resultados no están garantizados. Actualmente, cuatro equipos tienen las mejores posibilidades de superar las semifinales en unos meses.

🏟️República Checa vs. República de Irlanda

Estos dos equipos han llegado a esta etapa de maneras muy diferentes. La República Checa terminó segunda en el Grupo L, cuatro puntos por delante de sus oponentes, y cerró con una victoria dominante de 6-0 sobre Gibraltar. Por otro lado, la República de Irlanda aseguró los playoffs con un gol ganador de Troy Parrott en el minuto 96.

Sobre el papel, los checos deberían ganar: están más arriba en el ranking internacional y tienen la ventaja de jugar en casa. Sin embargo, después de su victoria sobre Portugal y considerando la forma en que se clasificaron contra Hungría, puede que los irlandeses causen una sorpresa.

Las Islas Feroe lograron sorprender a Chequia en junio y Heimir Hallgrímsson cree que sus hombres pueden lograr un resultado similar en marzo.

🥅Polonia vs. Albania

Polonia tuvo un desempeño sólido durante la clasificación para la Copa del Mundo, acabando solo tres puntos por detrás de los Países Bajos en el Grupo G. Sufrieron solo una derrota y empataron dos veces con los holandeses. Robert Lewandowski ha vuelto a su forma goleadora para su país, lo cual es un gran impulso.

En cuanto a Albania, lograron un resultado sorprendente clasificando a esta etapa, por lo que su presencia ya es un logro en sí mismo. Su gran victoria sobre Serbia en octubre fue crucial, y sus únicas dos derrotas fueron contra Inglaterra. Sin embargo, en Polonia, es probable que el equipo de Jan Urban tenga suficiente calidad para acabar con sus esperanzas de llegar a América.

🎯Ucrania vs. Suecia

Suecia debería ser favorita para este partido dada la calidad de sus jugadores, pero su desastrosa campaña de clasificación es una desventaja para ellos. Ahora que Graham Potter tiene algo de tiempo para mejorar el equipo, estarán deseando obtener mejores resultados. No lograron ganar ni un solo encuentro en el Grupo B, pero tienen esta oportunidad gracias a sus esfuerzos en la Liga de Naciones.

Su oponente, Ucrania, logró algunos buenos resultados en su campaña de clasificación, aunque se antojaba difícil acabar por delante de Francia. Los suecos necesitan mejorar significativamente su rendimiento si quieren conseguir el objetivo, y es probable que lo hagan. Si Potter logra que Alexander Isak y Viktor Gyokeres marquen goles, tendrán una gran oportunidad de ganar.

📍Gales vs. Bosnia y Herzegovina

La Gales de Craig Bellamy es otra que terminó su campaña de clasificación con fuerza para asegurar su puesto en los play-offs. Terminaron solo dos puntos detrás de Bélgica en el Grupo J, con el mismo número de victorias. Una dominante victoria de 7-1 sobre Macedonia del Norte en el último partido mantuvo vivas sus esperanzas.

Enfrentarán un desafío difícil contra Bosnia y Herzegovina, que solo ha perdido una vez en su grupo de clasificación. Sin embargo, Cymru tiene la ventaja de jugar en casa, y eso será un factor significativo al afrontar este partido. Con su nivel actual de confianza, los Dragones podrían lograr otra victoria en Cardiff.

