RETAbet app: Guía de cómo apostar desde tu móvil en 2026

Retabet es una de las casas de apuestas que mejor conocen al apostante español, y es que es una empresa de aquí, concretamente del País Vasco, que es donde arrancó hace ya casi 20 años, disponiendo terminales de apuestas en bares y locales, para más adelante en 2012 lanzar la plataforma online. Desde entonces no ha hecho más que crecer, adaptándose a las circunstancias y a los tiempos, y como parte de este desarrollo ofrece a sus clientes la aplicación Retabet para dispositivos móviles, que es una app móvil propia, la cual funciona tanto en Android como en iOS.

La RETAbet app está pensada para que puedas hacer exactamente lo mismo que harías desde el ordenador, pero con la ventaja de llevarlo todo en el bolsillo. Podrás apostar, revisar tu saldo, seguir partidos en directo o controlar tus jugadas sin depender de estar delante del ordenador. Además, incorpora detalles prácticos como el escaneo de los tickets de las apuestas realizadas en locales, para tenerlos digitalizados en el móvil, algo pensado para quienes combinan el juego online con el presencial.

En cuanto al uso, la aplicación mantiene una línea muy clara e intuitiva, con una navegación sencilla, menús bien organizados y una estructura que no te hace perder tiempo buscando mercados o eventos, tanto si es tu primera vez como si ya tienes experiencia apostando. La sensación es la de estar ante una versión completa de la web, pero optimizada para ir más ágil. Puedes acceder a los mismos deportes, mercados y opciones, con la ventaja de que todo responde mejor en formato móvil, algo que se agradece especialmente cuando se apuesta en directo. Actualmente, con el código promocional RETAbet "GOAL1", los nuevos usuarios pueden acceder a un bono de bienvenida de hasta 200€ en freebets.

Acciones y funcionalidades 4.5 Caracteristicas 4 Opiniones generales 5 Registro y descarga Visita RETAbet →

¿Cómo descargar la app de Retabet?

Instalar la app de Retabet no tiene mayor complicación, aunque el proceso cambia ligeramente según el dispositivo. Lo primero será acceder a la web oficial, para lo que te dejamos este enlace. Una vez dentro, basta con abrir el menú principal (el icono de las tres líneas en la parte superior) y buscar el apartado “Más opciones”. Ahí encontrarás el acceso directo a la descarga de la aplicación. También la vas a tener disponible al final de la página, con los botones de acceso rápidos tanto a Google Play como a la App Store.

RETAbet app Android

En Android, el proceso es algo más manual, pero igualmente sencillo si sigues estos pasos:

Accede a la web oficial de Retabet desde el navegador de tu móvil o desde este enlace . Abre el menú desplegable en la parte superior. Entra en “Más opciones” y localiza “Retabet App”. Selecciona la versión para Android. Descarga el archivo APK. Activa la opción de instalar aplicaciones desde fuentes externas en los ajustes de tu dispositivo. Ejecuta el archivo descargado y completa la instalación.

Abre la app e inicia sesión o regístrate si aún no tienes cuenta.

RETAbet app iOS

En dispositivos Apple, el proceso es igual de directo:

Entra en la web de Retabet desde Safari o cualquier navegador. Accede al menú principal. Dirígete a “Más opciones” y selecciona “Retabet App”. Elige la versión para iOS. Serás redirigido automáticamente a la App Store. Pulsa en “Obtener” y espera a que se complete la instalación.

¿Cómo apostar en RETAbet app?

Apostar desde la app de Retabet es bastante ágil y no difiere prácticamente de lo que ya conoces en otras casas de apuestas. Los pasos a seguir son los siguientes:

Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Accede con tu cuenta o completa el registro si eres nuevo. Añade saldo utilizando el método de pago que prefieras. Explora el menú de deportes y eventos disponibles. Selecciona la cuota que te interese y añádela al cupón. Introduce el importe de la apuesta, revisa todo y confirma.

Conviene mencionar que con la Retabet app no sólo vas a tener a tu disposición las opciones habituales de una casa de apuestas convencional, sino que también vas a encontrar una completa selección de deportes en la que los eSports desempeñan un papel protagonista, podrás disfrutar de diferentes juegos de apuestas virtuales, y también vas a tener la opción de sacar la tarjeta Retabet, para enlazar las cuentas física y online.

¿Qué métodos de pago hay disponibles en RETAbet móvil?

Retabet ofrece varias opciones para ingresar y retirar dinero, adaptándose bastante bien a lo que se espera hoy en día:

• Transferencia bancaria: opción clásica y segura, aunque algo más lenta en tiempos de gestión.

• Tarjetas bancarias: Visa y Mastercard permiten depósitos rápidos y sin complicaciones.

• Tarjeta Retabet: útil si también utilizas locales físicos, ya que conecta ambas experiencias.

• Puntos de venta físicos: posibilidad de gestionar dinero directamente en establecimientos de la marca. Uno de los factores diferenciales de Retabet.

Opiniones sobre RETAbet app

Ventajas Desventajas Dedicación a los eSports Poca variedad de métodos de pago Interfaz amigable con los jugadores Diseño simple a nivel visual Retransmiciones en streaming

FAQ sobre RETAbet app

¿Cómo descargar la aplicación de RETAbet?

La descarga de la app Retabet se puede hacer directamente desde la web oficial accediendo al apartado correspondiente dentro del menú, o bien mediante los accesos rápidos que van a aparecer al final de la página. Desde ahí puedes elegir entre Android o iOS según tu dispositivo.

¿Hay una aplicación móvil de RETAbet?

Sí, Retabet cuenta con una app propia que permite apostar tanto en prepartido como en directo, gestionar el saldo, acceder a promociones y utilizar las mismas funciones disponibles en la versión de escritorio.

¿Cómo puedo apostar desde RETAbet móvil?

Para apostar desde el móvil necesitas tener una cuenta activa y saldo disponible. A partir de ahí, solo tienes que elegir el evento, seleccionar la cuota que te interese y confirmar la apuesta desde el cupón. El proceso es rápido y está optimizado para usarse en pocos pasos.