Rayo Vallecano vs Granada Apuestas y Pronóstico LaLiga | 15/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Granada por LaLiga 15/05/2024.

El Rayo Vallecano recibe al Granada en el Estadio de Vallecas este miércoles por la jornada 36 de LaLiga, buscando un triunfo que prácticamente le asegure su permanencia en la máxima categoría. Los franjirrojos superan al Cádiz por seis unidades, con solo seis en juego al finalizar esta jornada. Por otro lado, el Granada ha consumado su descenso a la Segunda División la fecha anterior, por lo que buscará finalizar el torneo de la mejor manera posible, aunque sin mayores motivaciones.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Granada por LaLiga:

1X2: Rayo – 1.62 en codere

Marcan Ambos Equipos: No – 1.72 en codere

Goleadores: Sergio Camello – 2.75 en codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Rayo Vallecano vs Granada son cortesía de codere,

correctas a 15 de mayo a las 13:15 horas y sujetas a cambios.

Una victoria para el Rayo que le otorgue oxígeno

Aunque la temporada de ambos equipos ha tenido más aspectos negativos que positivos, el Rayo supera al Granada en varios rubros y parte como favorito en este encuentro. Por ejemplo, en sus últimas seis presentaciones en Vallecas, solo ha perdido un partido y ha encajado un total de cuatro goles.

Además, ha logrado mantener su portería a cero en 13 partidos, lo que lo sitúa como el cuarto equipo con mejor registro en este aspecto en toda LaLiga, solo por detrás del Madrid, el Athletic y el Barcelona. También es el equipo con menos partidos en los que ambos equipos anotan, con solo 12 en 35 jornadas.

Por otro lado, el Granada ha encajado 68 goles en la temporada, superando ampliamente el promedio de dos por partido cuando juega como visitante. Además, no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus encuentros fuera del Nuevo Los Cármenes y no ha conseguido victorias a domicilio en toda la temporada, siendo derrotado en 14 de los 17 partidos fuera de casa, de los cuales en diez de esos partidos no ha logrado anotar. En sus últimos dos enfrentamientos contra el Sevilla y el Real Madrid, encajó siete goles en total y no pudo marcar, lo que enfatiza nuestro pronóstico de que no marcarán ambos equipos.

En cuanto al historial entre ambos equipos en Vallecas por la máxima categoría, el Rayo se ha impuesto en cinco de los seis enfrentamientos y no ha recibido goles en tres de ellos. El último antecedente fue una goleada por 4-0 en el inicio de la temporada 2021/22.

Sergio Camello debe hacerse presente en el marcador

En un equipo con tan poca capacidad goleadora como el Rayo, un delantero como Sergio Camello es un oasis en el desierto en una situación tan incómoda como la lucha por evitar el descenso. Camello ha marcado tres goles en sus 29 partidos disputados en LaLiga, y solo ha sido titular en 18 de ellos, pero parece haberse ganado un lugar en el once inicial por delante de Raúl de Tomás y Radamel Falcao hacia el final de la temporada.

En el empate contra el Valencia, Camello jugó los 90 minutos, intentó dos tiros a puerta y fue el delantero más peligroso de su equipo en un partido con pocas oportunidades de gol. Ante el Granada, que es la segunda defensa más vulnerable del torneo, tendrá la oportunidad de volver a marcar y liderar al Rayo hacia la permanencia, por lo que recomendamos la apuesta de que Camello anotará al menos un gol en Vallecas.