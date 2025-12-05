PSG vs Rennes Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 06/12/25

+

❤️Mejores apuestas PSG vs Rennes

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.80 en MARCAapuestas

Ambos equipos marcarán - No ⭐ @ 2.10 en MARCAapuestas

Ousmane Dembélé marca en cualquier momento ⭐ @ 1.83 en MARCAapuestas

Predicción de marcador: PSG 1-0 Rennes

Predicción de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Rennes son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 05 de diciembre de 2025 a las 17:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Paris Saint-Germain sufrió una derrota por 1-0 a manos del Mónaco el fin de semana. Aunque habían marcado 11 goles en tres partidos antes de eso, no pudieron superar a sus rivales de la Ligue 1. Estarán ansiosos por asegurar una victoria en casa.

El Rennes, por su parte, ha tenido unas semanas fantásticas. Una victoria por 1-0 sobre el Metz el viernes los llevó a sumar cuatro victorias consecutivas, y ahora están en el quinto puesto de la Ligue 1. También marcaron cuatro goles tanto al Estrasburgo como al Mónaco recientemente, por lo que llegarán al Parque de los Príncipes con confianza.

Alineaciones Probables PSG vs Rennes

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Neves, Vitinha, Mayulu, Kang-in, Dembélé, Kvaratskhelia

Posible alineación del Rennes:

Samba, Ait Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Merlin, Lepaul, Embolo

♦️Las mejores apuestas PSG vs Rennes

1er Pronóstico PSG vs Rennes: Menos de 3.5 goles @ 1.80 en MARCAapuestas

El PSG ha sido golpeado por las lesiones recientemente. Llegan a este partido sin Désiré Doué y Achraf Hakimi. Nuno Mendes también es duda. En una nota más positiva, tienen la oportunidad de reincorporar a Ousmane Dembélé al once inicial.

Sus oponentes siguen sin Seko Fofana, pero han manejado bien los partidos recientes. En teoría, debería ser una victoria local, pero los visitantes han estado en buena forma.

Luis Enrique espera que su equipo recupere el control contra un rival en forma.

Muchos partidos recientes han sido caóticos, con muchos goles, pero ese no fue el caso contra el Mónaco. Podrían intentar mantener las cosas ajustadas aquí. Pronosticamos que habrá menos de 3.5 goles en las apuestas PSG vs Rennes.

2ºPronóstico PSG vs Rennes: Ambos equipos marcarán - No @ 2.10 en MARCAapuestas

Con solo cinco partidos viendo a ambos equipos marcar, el PSG lidera la Ligue 1 con la menor cantidad de resultados BTTS. En casa, solo el 17% de sus partidos de liga han visto goles de ambos equipos y, además, han mantenido numerosas porterías a cero.

Sin embargo, solo han mantenido a sus oponentes sin marcar una vez en los últimos cinco partidos. Necesitan mejorar defensivamente. Eso es más fácil decirlo que hacerlo contra un equipo que ha marcado en ocho partidos consecutivos. Habib Beye confía en que su equipo puede poner en aprietos a los parisinos.

Confiamos en que el equipo local vuelva a centrarse. No pierden dos partidos seguidos desde mayo de 2024 y es poco probable que eso cambie. Lucas Chevalier y la defensa del PSG esperan poder solucionar sus debilidades.

3er Pronóstico PSG vs Rennes: Ousmane Dembélé marca en cualquier momento @ 1.83 en MARCAapuestas

Ousmane Dembélé ha experimentado un momento difícil con las lesiones últimamente. Sus problemas en los isquiotibiales y las pantorrillas han obstaculizado su progreso. Sin embargo, volvió en la segunda mitad contra el Mónaco y podría ser titular este fin de semana. No ha marcado desde octubre, así que estará deseando volver a anotar.

El jugador de 28 años también tiene un buen historial contra Les Rennais, ganando cuatro de sus cinco partidos. También consiguió cuatro goles y asistencias en el camino. Dembélé nunca ha perdido contra ellos, por lo que será considerado peligroso en París.

El internacional francés está destinado al gol en la Ligue 1, y este podría ser el día en que lo consiga. Podrías respaldar al francés para marcar en las apuestas PSG vs Rennes.