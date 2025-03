PSG vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Champions League | 05/03/25

Paris Saint-Germain vs Liverpool

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico PSG vs Liverpool por Champions League el 05/03/25.

Mejores apuestas PSG vs Liverpool

Doble oportunidad: PSG o empate y ambos equipos anotan (Sí) ⭐ @2.05 en Bwin

Gana el partido exactamente por un gol (Sí)⭐ @2.40 en Bwin

Salah anotará en cualquier momento⭐@2.05 en Bwin

Se espera que el PSG se gane la ida de octavos con un marcador de 2-1

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Liverpool son cortesía de Bwin, correctas a 4 de marzo a las 21:50 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Es difícil imaginar que el PSG o el Liverpool estén entusiasmados por enfrentarse en los octavos de final de la Champions League.

Los anfitriones están en una forma goleadora formidable, con 25 goles en sus últimos siete partidos. Mientras tanto, los hombres de Arne Slot están en excelente forma en la Premier League. Nuestras apuestas PSG vs Liverpool sugieren que es complicado elegir un ganador.

Luis Enrique y su equipo han ganado todos sus últimos 10 partidos en todas las competiciones y están invictos desde el 26 de noviembre.

Los Reds, por su parte, se dirigen al Parque de los Príncipes tras lograr excelentes victorias sobre el Manchester City y el Newcastle United. Este partido seguramente será emocionante.

Alineaciones Probables PSG vs Liverpool

Posible alineación del PSG:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé

Posible alineación del Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Luis Díaz

Las mejores apuestas PSG vs Liverpool

1er Pronóstico PSG vs Liverpool: PSG o empate y ambos equipos anotan (Sí) @2.05 en Bwin

El ataque del PSG ha sido imparable. No solo están ganando, sino que lo hacen con estilo. Los hombres de Luis Enrique han marcado 3 o más goles en todos menos dos de sus últimos 10 partidos, asegurando victorias en cada uno.

Han tenido dificultades para mantener la portería a cero contra equipos de mayor calibre, pero su forma ofensiva a menudo lo compensa. En los últimos tres meses, solo han empatado tres partidos, siendo el Bayern de Múnich el último equipo en vencerlos.

Slot y su equipo, conocidos por su destreza ofensiva, confían en su capacidad para marcar. Sin embargo, ¿podrán contener a los anfitriones?

Los parisinos han concedido goles en 13 de sus últimos 20 partidos, lo que significa que son vulnerables, aunque aún tienen un 40% de probabilidad de ganar. El Liverpool podría conformarse con un empate o incluso una derrota ajustada de cara a la vuelta en Anfield.

2ºPronóstico PSG vs Liverpool: Gana el partido exactamente por un gol @2.40 en Bwin

Les Rouge-et-Bleu tienen una diferencia de goles de +43 en la Ligue 1 esta temporada y regularmente superan a sus oponentes con tres o cuatro goles. Sin embargo, esto no es la Ligue 1, y el Liverpool no es ni Montpellier ni Le Havre. Seguramente vivirán un duro desafío contra los Reds.

Los gigantes franceses pueden estar invictos en liga esta temporada, pero su campaña en la Champions League ha sido diferente. La reciente victoria sobre el Manchester City destaca, pero han perdido contra el Arsenal y el Atlético de Madrid en el camino.

El Liverpool ha sido difícil de vencer esta campaña, habiendo perdido solo cuatro veces en todas las competiciones, y todas han sido por un solo gol. Además, si van a asegurar la victoria, es probable que sea un partido reñido.

3er Pronóstico PSG vs Liverpool: Salah anotará en cualquier momento @2.05 en Bwin

Los anfitriones tienen a Ousmane Dembélé (2.45 como goleador en cualquier momento) en excelente forma, junto con Bradley Barcola y Gonçalo Ramos (ambos a 2.75). Sin embargo, el jugador en la mente de todos ahora es Mohamed Salah.

Dembélé ya ha anotado 18 goles en 2025 hasta ahora y ha sido brillante frente al gol, pero Salah prospera en los momentos cruciales. El egipcio ha acumulado 52 goles y asistencias en 2024/25 hasta ahora, y muchos de ellos en partidos importantes. Salah marcó en la semifinal de la Carabao Cup, así como contra el City, el Villa y el Everton, y también tiene tres en la UCL.

Es posible que creas que los hombres de Slot no tienen opciones de conseguir una victoria en París. Sin embargo, no es buena idea ir contra Salah en las apuestas PSG vs Liverpool.