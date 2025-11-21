PSG vs Le Havre Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 22/11/25

+

👑Mejores apuestas PSG vs Le Havre

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.63 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.67 en 1xBet

Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Predicción de marcador: PSG 2-0 Le Havre

Predicción de goleadores: PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Paris Saint-Germain no ha jugado a su mejor nivel con frecuencia esta temporada, pero aún se mantiene en la cima de la tabla. Una victoria crucial y dramática contra el Lyon antes del parón creó una pequeña brecha sobre el Marsella, y querrán mantener esa distancia. Están invictos en siete partidos de la Ligue 1 antes de este encuentro.

Le Havre, por su parte, está en buena forma y se mantuvo invicto en sus últimos cuatro partidos antes de su visita al Parc des Princes. No están anotando mucho, pero solo han perdido dos veces desde principios de septiembre, y solo una vez en sus últimos ocho.

Buscan frustrar al PSG, pero han perdido cada vez que se han enfrentado a uno de los seis primeros esta temporada.

⚽Alineaciones Probables PSG vs Le Havre

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernández, Vitinha, Neves, Ruiz, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

Posible alineación del Le Havre:

Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Seko, Touré, Ndiaye, Khadra, Mambimbi, Soumaré.

🔥Las mejores apuestas PSG vs Le Havre

1er Pronóstico PSG vs Le Havre: Ambos equipos marcan - No @ 1.63 en 1xBet

Es probable que el PSG no pueda contar con sus laterales, ya que Achraf Hakimi y Nuno Mendes están recuperándose de lesiones. Además, Désiré Doué y Ousmane Dembélé también están fuera. Así, los anfitriones están lejos de su plena capacidad, pero aún tienen muchos jugadores de calidad.

Las porterías a cero no han sido frecuentes últimamente, con solo tres en sus últimos siete partidos de liga, pero podrían lograr una aquí. Hasta ahora, Le Havre ha marcado más de una vez en solo tres de sus 12 partidos, y el PSG estará confiado en evitar que lo hagan de nuevo. A pesar de la falta de algunos defensores, el equipo local es fuerte.

Mientras tanto, los visitantes tienen a Andy Logbo y Mbwana Samatta. Los dos son duda para jugar debido a lesiones. Con apenas 13 goles anotados en 12 partidos, Les Ciel et Marine están entre los equipos con menos goles en la división. Tendrán que estar en su mejor forma para encontrar la manera de marcar contra los hombres de Luis Enrique.

2ºPronóstico PSG vs Le Havre: Menos de 3.5 goles @ 1.67 en 1xBet

Esta temporada, el PSG ha adoptado un enfoque más eficiente. Han marcado 3+ goles en seis ocasiones en sus 17 partidos en todas las competiciones, y 4+ solo tres veces. Sin embargo, solo han perdido dos veces, y una de esas fue contra el Bayern Múnich.

Entonces, dados los jugadores ausentes, es posible que no veamos a los parisinos pasar por encima de Le Havre, pero esperamos que ganen. Tienen calidad ofensiva más que suficiente para derrotar a los hombres de Didier Digard, incluso si tienen que esperar un tiempo para romper su defensa.

Les Rouge-et-Bleu promedian dos goles por partido en la Ligue 1 tras 12 encuentros y es probable que mantengan ese promedio. Teniendo en cuenta los datos, respaldamos Menos de 3.5 goles en las apuestas PSG vs Le Havre.

3er Pronóstico PSG vs Le Havre: Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento @ 1.95 en 1xBet

Luis Enrique está sin el ganador del Balón de Oro Dembélé y el emocionante talento de Doué, pero no le faltan opciones. Gonçalo Ramos tiene cinco goles esta temporada, y Bradley Barcola lleva cuatro; este último también podría regresar este fin de semana, después de haber descansado contra el Lyon.

Mediocampistas como João Neves y Vitinha suman siete goles entre los dos. Ramos es el favorito de las casas de apuestas para anotar, pero estamos considerando a Khvicha Kvaratskhelia como una opción de valor en las apuestas PSG vs Le Havre.

Ha conseguido nueve G/A hasta ahora incluyendo el Mundial de Clubes, y uno de cada en sus últimos dos partidos de liga. Con otros fuera, es probable que el georgiano tenga un buen desempeño y marque.