PSG vs Newcastle Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

Mejores apuestas PSG vs Newcastle

Victoria del PSG ⭐ @ 1.53 en Codere

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.95 en Codere

Ousmane Dembélé anotará o asistirá ⭐ @ 1.50 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Newcastle son cortesía de Codere, correctas a 27 de enero de 2026 a las 19:00 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: PSG 2-1 Newcastle

Predicción de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Newcastle: Harvey Barnes

El Paris Saint-Germain recuperó la cima de la Ligue 1 el fin de semana al vencer a Auxerre, mientras que el RC Lens tropezó en Marsella. Los campeones reinantes de Luis Enrique han sido inconsistentes últimamente. Han perdido tanto en la Coupe de France como en la Liga de Campeones, pero siguen siendo fuertes. Los parisinos solo han sido derrotados cinco veces en todas las competiciones esta temporada y confían en sí mismos en casa.

El Newcastle United sufrió una derrota en casa por 2-0 contra el Aston Villa el domingo, lo que perjudicó aún más sus esperanzas en la Premier League. Ese resultado los dejó en 9º lugar y solo han conseguido una victoria en 90 minutos en sus últimos cinco partidos. Por lo tanto, el equipo de Eddie Howe llega al Parc des Princes en una forma irregular.

Alineaciones Probables PSG vs Newcastle

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Mayulu, Vitinha, Mbaye, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Posible alineación del Newcastle:

Pope, Trippier, Burn, Botman, Hall, Miley, Tonali, Joelinton, Barnes, Wissa, Gordon.

Las mejores apuestas PSG vs Newcastle

1er Pronóstico PSG vs Newcastle: Victoria del PSG @ 1.53 en Codere

El Paris Saint-Germain no ha estado a pleno rendimiento durante un tiempo. Las lesiones y la Copa Africana de Naciones dejaron a varios jugadores clave fuera de acción. En cambio, su plantilla parece más fuerte al inicio de 2026. El Newcastle United tiene muchas razones para estar preocupado en su visita a la capital francesa de esta semana.

Achraf Hakimi y Nuno Mendes podrían volver después de perderse el triunfo ante el Auxerre, mientras que Joao Neves también podría regresar. Los tres son jugadores cruciales para Luis Enrique y aumentarían seriamente las opciones de los anfitriones. El Newcastle tiene a Jacob Murphy y Tino Livramento lesionados y Fabian Schar y Bruno Guimaraes son duda.

Por consiguiente, el PSG tiene una gran ventaja, por lo que no es sorprendente verlos como favoritos para este enfrentamiento. Dicho esto, las Urracas han sido fuertes en Europa esta temporada, ya que han anotado en todos los partidos. Es posible que este enfrentamiento presente acción en ambos extremos.

2ºPronóstico PSG vs Newcastle: Más goles en la segunda mitad @ 1.95 en Codere

El Newcastle suele tener dificultades en la segunda mitad de los partidos esta temporada. Han concedido 25 goles después del descanso en la liga y UCL, en comparación con solo 10 en el primer tiempo. También han anotado más, pero solo ligeramente.

Los parisinos también son propensos a una segunda mitad intensa, habiendo anotado ocho goles más en la Ligue 1 y cuatro en Europa. Por lo tanto, hay una buena razón para esperar fuegos artificiales después del descanso en las apuestas PSG vs Newcastle.

Ambos equipos son capaces de anotar, pero es poco probable que no haya más fuerza en el arsenal de Luis Enrique. Los anfitriones tienen bastantes jugadores contra los que el equipo de Howe podría tener dificultades.

3er Pronóstico PSG vs Newcastle: Ousmane Dembélé anotará o asistirá @ 1.50 en Codere

Esta temporada está siendo frustrante en varios frentes para Ousmane Dembélé, pero está recuperando su mejor forma. A nivel nacional, ha registrado cinco goles y asistencias en sus últimos cuatro partidos de Ligue 1, y dos en cuatro encuentros de la UCL. El francés debería causar muchos problemas a la defensa del Newcastle.

Las Urracas mantuvieron su portería a cero en su último partido de UCL, contra el PSV, pero Les Rouge-et-Bleu son oponentes más fuertes. A lo largo de la temporada 2025/26, todos los equipos de élite que se han enfrentado al Newcastle han logrado marcar contra ellos.

Esta vulnerabilidad defensiva dará mucha confianza al PSG y a Ousmane Dembélé de cara a este encuentro. Confiamos en él para contribuir con un gol o una asistencia en las apuestas PSG vs Newcastle.