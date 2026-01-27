Liverpool vs Qarabag Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

👑Mejores apuestas Liverpool vs Qarabag

El Liverpool gana sin recibir goles - No ⭐ @ 2.00 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.10 en bet365

Cody Gakpo marca en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Qarabag son cortesía de bet365, correctas a 27 de enero de 2026 a las 17:10 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Liverpool 2-1 Qarabag

Liverpool 2-1 Qarabag Predicción goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike, Cody Gakpo; Qarabag: Camilo Durán

El Liverpool regresa a la acción de la Champions League después de que su racha invicta de 13 partidos fuera detenida por el Bournemouth el fin de semana. Los hombres de Arne Slot son sextos en la Premier League, pero cuartos en la fase de liga de la UCL. Con dos victorias en sus dos partidos europeos más recientes, se espera que salgan victoriosos en Anfield.

Aunque no lidera su liga nacional, el Qarabag ha superado las expectativas esta temporada. Con tres victorias en siete partidos de UCL, están bien posicionados para lograr un puesto en los playoffs de la fase eliminatoria. Las derrotas ante Sabah y Kapaz frenaron su impulso por el título. Aun así, vencer al Eintracht Frankfurt en Europa fue un logro impresionante.

⚽Alineaciones Probables Liverpool vs Qarabag

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Endo, Gakpo, Mac Allister, Ngumoha, Ekitike

Posible alineación del Qarabag:

Kochalski, Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Jankovic, Bicalho, Andrade, Montiel, Zoubir, Duran

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs Qarabag

1er Pronóstico Liverpool vs Qarabag: El Liverpool gana sin recibir goles - No @ 2.00 en bet365

La temporada irregular del Liverpool dio otro giro el fin de semana cuando fueron derrotados por el Bournemouth con un gol en el tiempo de descuento. Sus planes de retener la Premier League ahora están acabados. En cambio, aún tienen esperanzas en la Champions League. Empatar contra el Qarabag podría ser suficiente para que lleguen a los octavos de final.

Por parte de los Reds, Joe Gomez se unió a Alexander Isak, Conor Bradley y Giovanni Leoni en la lista de ausentes. Ibrahima Konate podría regresar, mientras que la disponibilidad de Federico Chiesa es desconocida en este momento. Se espera que Arne Slot aplique algunas rotaciones, pero aún así deberían ser demasiado fuertes para sus oponentes.

Sin embargo, Qurban Qurbanov está preparado para el desafío. El azerbaiyano cambió a 11 jugadores en la liga antes de su viaje a Anfield para asegurar que su equipo estuviera fresco. Los Atlılar han anotado en seis de sus siete partidos de UCL hasta ahora. Apostamos a que causarán problemas a los inconsistentes Reds.

2ºPronóstico Liverpool vs Qarabag: Ambos equipos marcan @ 2.10 en bet365

El único equipo en competición europea esta temporada que dejó al Qarabag sin anotar fue el Napoli, en casa. Los Jinetes han vencido a Benfica, FC Copenhague y Frankfurt. También han logrado superar a Chelsea, Ajax y Athletic Club en el camino. Incluso en la derrota, los hombres de Qurbanov han demostrado ser un hueso duro de roer.

Por su parte, el equipo de Slot ha tenido problemas defensivos. Solo han dejado la portería a cero en cuatro de sus últimos 10 partidos. Ver a Barnsley, Burnley y Bournemouth marcar contra los de Merseyside dará al Qarabag la esperanza de lograr un resultado. Camilo Durán tiene cuatro goles en siete partidos y estará ansioso por aumentar su cuenta en Inglaterra.

Es difícil que los visitantes se lleven la victoria de este encuentro, pero pueden dar uno o dos golpes. Definitivamente, no parece un juego donde el equipo local tenga todo a su favor. Por eso, respaldamos que ambos marcarán en las apuestas Liverpool vs Qarabag.

3er Pronóstico Liverpool vs Qarabag: Cody Gakpo marca en cualquier momento @ 2.20 en bet365

Al buscar un goleador en Liverpool en este momento, Hugo Ekitike es la elección más obvia. Es su máximo goleador en 2025/26 y está demostrando ser su mejor fichaje de verano. Sin embargo, su forma hasta ahora lo hace menos atractivo para apuestas de valor.

Para recibir la visita del Qarabag, nos inclinamos por su compañero atacante, Cody Gakpo. El jugador de 26 años ha acumulado 11 goles y asistencias hasta ahora esta temporada. También ha encontrado la red dos veces en la UCL. Si es titular en Anfield, es probable que cause cierto impacto.

El holandés encontró la red contra el Marsella la semana pasada, por lo que los visitantes estarán atentos a él. Slot no carece de opciones ofensivas, pero Gakpo es definitivamente una de las más potentes. Esperamos que cause muchos problemas a los hombres de Bakú y lo respaldamos como goleador en las apuestas Liverpool vs Qarabag.