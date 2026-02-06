Liverpool vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 08/02/26

+

👑Mejores apuestas Liverpool vs Manchester City

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.30 en Codere

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en Codere

Hugo Ekitike marca o asiste ⭐ @ 1.80 en Codere

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Liverpool 2-2 Man City

Predicción de goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike, Mo Salah - Man City: Erling Haaland x2

El Liverpool reaccionó de la mejor forma posible después de su sorprendente derrota ante el Bournemouth. El equipo de Arne Slot anotó seis goles contra el Qarabag en la Champions League antes de vencer por 4-1 al Newcastle United. Los Reds solo han perdido uno de sus últimos 16 partidos en todas las competiciones antes del choque de este fin de semana.

Por su parte, el Manchester City está siendo muy inconsistente últimamente, registrando resultados tanto excelentes como decepcionantes. Las derrotas ante Manchester United y Bodo/Glimt los sacudieron y, además, perdieron una ventaja de 2-0 el fin de semana pasado para acabar empatando con el Tottenham Hotspur. Sin embargo, vencieron 3-1 al Newcastle United el miércoles por la noche para conseguir su puesto en la final de la Carabao Cup.

⚽Alineaciones Probables Liverpool vs Manchester City

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Aït-Nouri, Rodri, Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland.

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs Manchester City

1er Pronóstico Liverpool vs Manchester City: Más de 3.5 goles @ 2.30 en Codere

El Liverpool recibe al Manchester City el domingo con el objetivo de extender su racha de cinco partidos sin perder contra los Cityzens en casa. Aunque los Reds han perdido solo uno de sus últimos 11 en la Premier League, seis de ellos terminaron en empate. Sin embargo, el equipo de Arne Slot es prolífico en ataque: han anotado 26 goles en sus últimos 6 partidos.

Los locales no están a plena potencia, con jugadores como Alexander Isak, Conor Bradley y Jeremie Frimpong entre los lesionados. El City también tiene preocupaciones, ya que Josko Gvardiol, John Stones, Jeremy Doku y potencialmente Bernardo Silva y Savinho podrían no jugar. Incluso con todas estas ausencias, ambos equipos cuentan con una gran cantidad de jugadores de calidad para elegir.

Por eso apostamos por goles, incluso si los equipos no pueden desempatar en 90 minutos. El equipo de Pep Guardiola ha concedido ocho goles en sus últimos seis partidos. Mientras tanto, el Liverpool ha marcado 33 en 24 partidos de liga. Con la gran cantidad de talento ofensivo disponible, es probable que este partido presente muchos goles.

2ºPronóstico Liverpool vs Manchester City: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en Codere

Durante la temporada 2025/26, se ha desarrollado una clara tendencia en el rendimiento del Liverpool. Sus partidos tienden a abrirse mucho más durante la segunda mitad, lo que lleva a un mayor volumen de goles en ambos extremos del campo.

Los Reds han sido significativamente más productivos después del descanso, anotando 13 de sus 26 goles totales durante la segunda mitad. Defensivamente, existe un patrón similar, ya que han concedido 12 de sus 21 goles totales después del descanso.

El Man City ha mostrado vulnerabilidades similares en las etapas finales de sus partidos. El equipo de Pep Guardiola ha concedido 17 goles en total esta temporada, seis de los cuales ocurrieron en la primera mitad y 11 en la segunda. Esto significa que permiten casi el triple de goles después del descanso.

Probablemente, ambos entrenadores serán conscientes de estas estadísticas antes de este enfrentamiento. En nuestro trío de apuestas Liverpool vs Manchester City también cubrimos la opción de que se produzcan más goles en la segunda mitad.

3er Pronóstico Liverpool vs Manchester City: Hugo Ekitike marca o asiste @ 1.80 en Codere

Tras su doblete contra el Newcastle, Hugo Ekitike está a solo un gol o asistencia de alcanzar 20 contribuciones de gol para el Liverpool. Pese a los desafíos más amplios de su equipo, su temporada de debut en Inglaterra ha sido un claro éxito. Habiendo alcanzado ya cifras de dos dígitos en goles en la Premier League, estará ansioso por aumentar su cuenta.

Erling Haaland es considerado el goleador más probable según las casas de apuestas. Sin embargo, con el público de Anfield apoyándole, respaldamos al francés. Ekitike ha registrado ocho goles/asistencias en sus últimos ocho partidos de liga y es, indudablemente, la mayor amenaza de los anfitriones.

Guardiola estará muy atento a los problemas que podría causar a su defensa. De los 10 goles que los Reds marcaron contra el Qarabag y los Magpies, el joven de 23 años estuvo directamente involucrado en cuatro de ellos. El Liverpool sabe que una victoria reduciría la brecha entre los equipos a cinco puntos, por lo que estarán motivados.