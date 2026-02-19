Leipzig vs Dortmund Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 21/02/26

+

👑Mejores apuestas Leipzig vs Dortmund

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Leipzig 1-3 Dortmund

Goleadores: Leipzig: Yan Diomande; Dortmund: Serhou Guirassy x2, Maximilian Beier

El RB Leipzig se encuentra actualmente en quinto lugar en la Bundesliga después de 22 partidos, aunque han tenido dificultades recientemente. El equipo de Ole Werner ha asegurado solo una victoria en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, y empató 2-2 contra Wolfsburg el domingo. A pesar de comenzar la temporada con cinco victorias consecutivas en casa, Die Roten solo han logrado dos victorias en el Red Bull Arena desde el inicio de 2026.

Por el contrario, el Borussia Dortmund ha tenido un comienzo de año brillante. Bajo la dirección de Niko Kovač, el equipo ha logrado seis victorias consecutivas en la liga y derrotó al Atalanta 2-0 el martes. Su impresionante forma les ha permitido reducir la distancia con el líder Bayern Múnich a seis puntos.

⚽Alineaciones Probables Leipzig vs Dortmund

Posible alineación del Leipzig:

Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Rómulo

Posible alineación del Dortmund:

Kobel, Bensebaini, Reggiani, Anton, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy

🔥Las mejores apuestas Leipzig vs Dortmund

Pronóstico Leipzig vs Dortmund: Gana el Dortmund

Los desafíos actuales del Leipzig se han visto agravados por la lesión de rodilla del portero Peter Gulacsi, quien se une a Assan Ouédraogo en la lista de lesionados. Su ausencia se sentirá en las próximas semanas y se espera que Maarten Vandevoordt ocupe su lugar.

Mientras tanto, el Borussia Dortmund probablemente seguirá sin Nico Schlotterbeck y Niklas Sule, pero Marcel Sabitzer está de regreso. Dada la profundidad general de su plantilla, Niko Kovač y sus hombres siguen confiados a pesar de las ausencias.

Con 18 goles anotados en sus últimos seis partidos de Bundesliga, los visitantes llegan al encuentro con un considerable impulso.

El Leipzig tiene la ventaja de jugar en casa, pero el Dortmund no ha perdido un partido fuera de casa en liga desde octubre. La combinación de la lesión de Gulácsi y la forma goleadora de Serhou Guirassy sugiere una noche difícil para los anfitriones.

Pronóstico Leipzig vs Dortmund: Ambos marcan en la segunda mitad

La revisión de los partidos recientes de liga revela que tanto Leipzig como Dortmund tienden a ver más goles en la segunda mitad. Ambos equipos suelen conceder más frecuentemente después del descanso. Por lo tanto, hay buenas razones para esperar fuegos artificiales en la segunda mitad en el Red Bull Arena cuando se enfrenten.

El Leipzig ha anotado cuatro goles más en la segunda mitad de sus partidos de liga y ha concedido el doble. De manera similar, mientras que el BVB anotó uno más en la primera mitad, concedieron cuatro veces más (4/16) después del descanso.

Además, las estadísticas de 'Ambos marcan' de la Bundesliga sugieren acción en ambos extremos del campo. Aunque ninguno de los dos equipos ocupa un lugar destacado en las tablas promedio de BTTS, ambos equipos han encontrado la red en el 64% de los partidos en casa del RBL. Los partidos fuera de casa del Dortmund comparten el mismo porcentaje.

Pronóstico Leipzig vs Dortmund: Serhou Guirassy marca en cualquier momento

Tras un período en el que anotó solo un gol en 12 partidos, Serhou Guirassy ha recuperado su forma goleadora. El guineano de 29 años ha registrado cinco goles en tres partidos de liga y también anotó en la Liga de Campeones a mitad de semana. Frenar a Guirassy será un objetivo principal para el equipo de Ole Werner.

Si bien ambos equipos tienen varios posibles goleadores, Guirassy es la amenaza ofensiva más significativa actualmente. Estará ansioso por mantener su racha goleadora después de su anterior sequía. Apoyado por las frecuentes asistencias de Julian Ryerson y con la forma actual de Maximilian Beier, los anfitriones definitivamente tendrán mucho trabajo.