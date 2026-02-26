Leeds vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 28/02/26

+

🥅Mejores apuestas Leeds vs Manchester City

Gana Manchester City ⭐ @ 1.61 en William Hill

Ambos marcan y + de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en William Hill

Erling Haaland marca en cualquier momento ⭐ @ 1.70 en William Hill

💪Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Leeds 1-2 Manchester City

Leeds 1-2 Manchester City Predicción de goleadores: Leeds: Dominic Calvert-Lewin; Man City: Erling Haaland, Antoine Semenyo.

Con solo 11 partidos por jugar, el Leeds United se mantiene bien en la Premier League. Solo han perdido dos de sus últimos 16 encuentros en todas las competiciones y están seis puntos por encima de los últimos tres. No han ganado demasiados duelos, pero Daniel Farke los ha convertido en un equipo difícil de desarmar.

El Manchester City se ha recuperado tras su tropiezo en enero. Han ganado siete de sus últimos ocho encuentros, anotando 18 goles en el camino. Los hombres de Pep Guardiola intentarán reducir la distancia con el Arsenal este fin de semana si se les da la oportunidad.

Alineaciones Probables Leeds vs Manchester City

Posible alineación del Leeds:

Darlow, Bogle, Struijk, Rodon, Justin, Gudmundsson, Gruev, Ampadu, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Guehi, Ruben Dias, Aït-Nouri, Rodri, Bernardo Silva, O’Reilly, Semenyo, Foden, Haaland.

♦️Las mejores apuestas Leeds vs Manchester City

1er Pronóstico Leeds vs Manchester City: Gana Manchester City @ 1.61 en William Hill

El Leeds United consiguió un punto muy valioso en su último partido, empatando 1-1 con el Aston Villa. Arsenal y Newcastle United son los únicos equipos que los han vencido en 2026, y han anotado en todos menos dos partidos. Sin embargo, el equipo de Daniel Farke enfrentará un duro desafío contra un sólido Manchester City.

Noah Okafor se perderá el partido tras salir cojeando en la victoria sobre el Birmingham City, pero Gabriel Gudmundsson debería estar en forma. Los anfitriones están en buena forma, con Daniel James también de vuelta. Mientras tanto, el City no contará con Josko Gvardiol ni con Mateo Kovacic y Jeremy Doku es duda.

Dada su calidad y fuerte forma, los Cityzens se presentan como claros favoritos para el partido. Elland Road no es un lugar fácil, pero los visitantes deberían tener lo suficiente para obtener la victoria. Apostamos por tres puntos más para Pep Guardiola y sus hombres.

2ºPronóstico Leeds vs Manchester City: Ambos marcan y + de 2.5 goles @ 1.95 en William Hill

Hay varias razones para confiar en que habrá mucha acción en el área en Yorkshire este fin de semana. Ningún equipo en la Premier League ha registrado un porcentaje tan alto en la estadística de ambos marcan como el Leeds en casa (69%). Esto también ha ocurrido en más de la mitad de los partidos fuera de casa del City en 2025/26.

Mirando los partidos recientes, este escenario se dio en cinco de los últimos seis encuentros del Leeds y en cuatro de seis para el City. La preocupación para los anfitriones, sin embargo, es que no anotan más de un gol con demasiada frecuencia.

El equipo de Guardiola no ha sido exactamente impecable en defensa. Por ello anticipamos al menos tres goles y que ambos marcan en la segunda de nuestras apuestas Leeds vs Manchester City.

3er Pronóstico Leeds vs Manchester City: Erling Haaland marca en cualquier momento @ 1.70 en William Hill

Puede ser una superestrella noruega, pero Erling Haaland nació en Leeds. Este fin de semana marca otro regreso a casa para el hijo de la exestrella de los Whites, Alfie. Estará desesperado por impresionar. El joven de 25 años ha anotado solo tres goles en sus últimos 10 partidos de liga, una especie de sequía según sus notables estándares.

Dadas las debilidades defensivas del Leeds, confía en sus posibilidades de encontrar el gol que necesita para llegar a los 30 en 2025/26. No ha marcado en sus dos últimos enfrentamientos contra el antiguo club de su padre, pero esperamos que encuentre portería este fin de semana.

Haaland es una amenaza constante, y Farke es muy consciente de lo peligroso que puede ser. Confiamos en que anote en cualquier momento en la última de nuestras apuestas Leeds vs Manchester City.