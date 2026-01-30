Elche vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 31/01/26

+

🔝Mejores apuestas Elche vs Barcelona

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.60 en Kirolbet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en Kirolbet

Lamine Yamal marca en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en Kirolbet

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Elche 1-3 Barcelona

Predicción de goleadores: Elche: Álvaro Rodríguez; Barcelona: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

El Elche está teniendo una temporada sólida tras su regreso a LaLiga. Ocupan el 11.º lugar después de 21 partidos. Aunque los hombres de Eder Sarabia atraviesan una mala racha de cuatro partidos sin ganar en la liga, han competido bien en todos sus encuentros recientes. Los Franjiverdes solo han perdido una vez en casa en toda la temporada.

En Barcelona, sin embargo, los locales se enfrentan a un equipo en ascenso. Los Blaugrana están en la cima de la tabla y han ganado 14 de sus últimos 15 partidos. El Barça ganó este enfrentamiento 3-1 en noviembre. Después de su gran victoria a mitad de semana en la Liga de Campeones, confían en obtener tres puntos más.

⚽Alineaciones Probables Elche vs Barcelona

Posible alineación del Elche:

Peña, Pedrosa, Affengruber, Petrot, Valera, Aguado, Neto, Diangana, Rodríguez, Mir, Santiago.

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Koundé, Cubarsí, Martin, Balde, De Jong, E. García, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres.

🔥Las mejores apuestas Elche vs Barcelona

1er Pronóstico Elche vs Barcelona: Ambos equipos marcan @ 1.60 en Kirolbet

Está siendo un período difícil para el Elche. Reciben al Barcelona sin haber ganado en sus últimos cinco partidos. También tienen preocupaciones por lesiones y rumores que vinculan a jugadores clave con posibles salidas este mes. Dicho esto, los Franjiverdes han realizado actuaciones respetables esta temporada.

Lucas Cepeda ha llegado para reforzar sus filas. Además, su máximo goleador, Rafa Mir, se encuentra en forma para el fin de semana. Ambos son grandes impulsos para Eder Sarabia, quien respaldará a su equipo para causar problemas a los visitantes. El Elche ha marcado en sus últimos 10 partidos. Solo dejó de anotar una vez en casa en la temporada 2025/26.

Creemos que el Barça vencerá, incluso con jugadores como Pedri y Gavi aún lesionados. Sin embargo, no son impenetrables. Los hombres de Hansi Flick han concedido en cuatro de sus últimos seis partidos y solo han registrado tres porterías a cero en LaLiga fuera de casa esta temporada. Los catalanes no tendrán una tarde fácil en el Estadio Martínez Valero.

2ºPronóstico Elche vs Barcelona: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en Kirolbet

Hay buenas razones para prever una segunda mitad movida en Alicante cuando el Elche se enfrente al Barcelona este fin de semana. Los anfitriones han anotado y concedido casi el doble de goles tras el descanso en LaLiga esta temporada. Se han marcado 38 goles en la segunda parte de sus partidos, en comparación con 20 en la primera.

Mientras tanto, el Barça es implacable después del medio tiempo. Han anotado 32 veces en la segunda mitad de sus partidos de LaLiga en 2025/26 y solo han concedido seis. Han sido más peligrosos en ataque durante los últimos quince minutos.

Observando los partidos recientes, 10 de los últimos 12 goles de los visitantes en todas las competiciones se han marcado después del descanso. El Elche podría lograr contener a los visitantes por un tiempo, pero, en última instancia, los hombres de Flick deberían cumplir con su cometido.

3er Pronóstico Elche vs Barcelona: Lamine Yamal marca en cualquier momento @ 2.25 en Kirolbet

Flick tiene una notable gama de talento ofensivo a su disposición. El Barça cuenta con cinco jugadores con cifras goleadoras de dos dígitos en 2025/26. También hay otros tres que han alcanzado cifras de dos dígitos en asistencias, por lo que el técnico catalán no carece de opciones.

Marcus Rashford ha acumulado 21 G/A, al igual que Fermín López. Sin embargo, nadie ha contribuido más que Lamine Yamal. El talento de 18 años ha marcado 12 veces y ha creado 13 goles para sus compañeros.

Yamal consiguió un gol y una asistencia en la victoria sobre el FC Copenhague a mitad de semana. También anotó contra el Real Oviedo en el último partido de liga del Barça. Desde que se recuperó de la lesión, ha conseguido seis goles en 13 partidos. Confiamos en que encontrará la manera de superar al Elche, tal como lo hizo en noviembre.