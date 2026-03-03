Aston Villa vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/03/26

+

👑Mejores apuestas Aston Villa vs Chelsea

1x2 - Empate ⭐ @ 3.60 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.54 en 1xBet

João Pedro marca en cualquier momento ⭐ @ 2.65 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Aston Villa vs Chelsea son cortesía de 1xBet, correctas a 03 de marzo de 2026 a las 16:40 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Aston Villa 1-1 Chelsea

Aston Villa 1-1 Chelsea Predicción de goleadores: Aston Villa: Morgan Rogers - Chelsea: Joao Pedro

El Aston Villa ha ofrecido un alto rendimiento esta temporada en general. Sin embargo, su reciente bajón en forma es preocupante. Los de Emery solo han ganado uno de sus últimos seis partidos en todas las competiciones y recientemente perdieron ante el Manchester United. Su última derrota ante los Wolves aumentó las preocupaciones crecientes.

El Chelsea también ha tenido problemas de consistencia. Cayeron ante el Arsenal el domingo por la noche. Además, recientemente han perdido puntos contra Burnley y Leeds United. Solo han mantenido su portería a cero en uno de sus últimos nueve partidos. El Villa también les ha tomado la medida, derrotando a los Blues en sus dos encuentros previos.

⚽Alineaciones Probables Aston Villa vs Chelsea

Posible alineación del Aston Villa:

Emiliano Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Luiz, Onana, Buendía, Rogers, Sancho, Abraham

Posible alineación del Chelsea:

Robert Sánchez, James, Chalobah, Fofana, Hato, Caicedo, Santos, Palmer, Enzo Fernández, Garnacho, João Pedro

🔥Las mejores apuestas Aston Villa vs Chelsea

1er Pronóstico Aston Villa vs Chelsea: 1x2 - Empate @ 3.60 en 1xBet

Ni Aston Villa ni Chelsea están en su mejor forma antes de este enfrentamiento. Villa tiene la ventaja de jugar en casa, pero está luchando por mantener la consistencia. Mientras tanto, los Blues han dejado escapar muchos puntos últimamente. Esperamos un duelo cerrado en Villa Park.

Dos de las ausencias más importantes de los Villanos han sido Youri Tielemans y John McGinn. Ninguno estará disponible para enfrentar al equipo de Liam Rosenior. Harvey Elliot, Andrés García y el ausente a largo plazo Boubacar Kamara también estarán fuera.

En cuanto al Chelsea, tienen de vuelta a Wesley Fofana tras su suspensión, pero Pedro Neto se perderá el partido tras su tarjeta roja el fin de semana. Además Estevao y Bynoe-Gittens siguen fuera, mientras que Marc Cucurella es duda.

Ambos equipos tienen algunas ausencias importantes, lo que podría aumentar la probabilidad de un empate. Confiamos en un encuentro igualado en la primera de nuestras apuestas Aston Villa vs Chelsea.

2ºPronóstico Aston Villa vs Chelsea: Ambos equipos marcan @ 1.54 en 1xBet

El Chelsea llega a esta cita confiado en encontrar una forma de superar la defensa de Emery, pero también son conscientes de sus propias deficiencias. Los locales solo han mantenido su portería a cero en cuatro ocasiones desde que comenzó diciembre.

Mientras tanto, los Blues solo dejaron de marcar en dos ocasiones en ese mismo período. Anotar no ha sido un problema para los visitantes, pero sí lo ha sido evitar goles.

El equipo de Rosenior ha logrado solo una portería a cero en nueve partidos en todas las competiciones. Únicamente un equipo de la Premier League ha estado involucrado en más partidos donde ambos equipos han marcado. El mercado “ambos marcan” se ha cumplido en el 71% de sus partidos fuera de casa esta temporada.

Aunque se espera un duelo cerrado, debería ser entretenido. Pronosticamos goles para ambos lados en nuestras apuestas Aston Villa vs Chelsea, a pesar de que ninguno se lleve los tres puntos.

3er Pronóstico Aston Villa vs Chelsea: João Pedro marca en cualquier momento @ 2.65 en 1xBet

João Pedro aterriza en Birmingham en una excelente racha de forma. Puede que no haya encontrado la red contra el Arsenal, pero ha marcado cinco goles en siete partidos de liga. El brasileño también tiene 22 contribuciones directas a gol en la temporada 2025/26. Intentará una más en la Premier League esta semana.

Los corredores de apuestas ven a Cole Palmer como el goleador más probable, pero es João quien tiene más opciones. Los Blues necesitan grandes actuaciones si quieren cerrar la brecha con los cuatro primeros, y su número 20 será clave. Marcó en el último encuentro entre estos dos equipos. Confiamos en que volverá a causar problemas a los Villanos.