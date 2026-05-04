Arsenal vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 05/05/26

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🔝Mejores apuestas Arsenal vs Atlético de Madrid

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.16 en LeoVegas

El Atlético de Madrid se clasifica para la final ⭐ @ 3.25 en LeoVegas

Ademola Lookman marca o asiste en cualquier momento ⭐ @ 3.70 en LeoVegas

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Arsenal 1-2 Atlético de Madrid (Tras prórroga)

Arsenal 1-2 Atlético de Madrid (Tras prórroga) Pronóstico de goleadores: Arsenal: Martin Zubimendi; Atlético de Madrid: Ademola Lookman, Antoine Griezmann

El partido de ida en el Metropolitano fue un duelo marcado por las penas máximas. Viktor Gyökeres adelantó al Arsenal desde los once metros al borde del descanso, pero Julián Álvarez puso las tablas apenas diez minutos después de reanudarse el juego, certificando el empate para el conjunto colchonero.

Este resultado mantiene la racha de imbatibilidad del Arsenal en esta edición de la Champions, sumando ya 13 encuentros sin conocer la derrota. Una de sus 10 victorias en este trayecto se produjo precisamente en el Emirates ante un Atleti algo dubitativo: un contundente 4-0 en la fase de liga el pasado octubre de 2025.

Los locales llegan a este tercer enfrentamiento de la temporada contra los rojiblancos con la moral alta tras imponerse por 3-0 al Fulham el pasado fin de semana.

Hace exactamente 20 años que el Arsenal no pisa una final de la Champions League. Por su parte, el Atleti lleva una década esperando repetir presencia en la cita por el título tras su última final. Ambos conjuntos llegan con un hambre voraz de romper sus respectivas sequías continentales.

Diego Simeone optó por las rotaciones masivas frente al Valencia, viendo cómo su unidad B cumplía con creces al vencer 2-0. Aunque los de la capital han pecado de irregularidad, su resiliencia es incuestionable. Su gran asignatura pendiente sigue siendo el rendimiento a domicilio en Europa: sus tres derrotas fuera de casa en esta Champions llegaron en suelo inglés.

El Arsenal podría acusar el desgaste tras haber alineado a sus mejores hombres contra el Fulham en plena lucha por la Premier League. El Atlético, en cambio, llegará mucho más fresco. Además, el recuerdo de la semifinal de la Europa League 2017/18, donde los madrileños eliminaron a los ingleses, sigue muy vivo. Todo apunta a que el cuadro de "El Cholo" sacará el billete para Budapest.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard.

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardoso, Álvarez, Griezmann, Sørloth.

🔥Las mejores apuestas Arsenal vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Arsenal vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles totales @ 2.16 en LeoVegas

Espectáculo asegurado en el Emirates

Tanto Arsenal como Atlético de Madrid demostraron una enorme solidez en el partido de ida en Madrid. Al no haber un vencedor claro, la moneda sigue en el aire y todo se decidirá en Londres.

Curiosamente, el último precedente en eliminatorias europeas entre ambos nos remonta a las semifinales de la Europa League 2017/18. Aquella ida también terminó 1-1 en Londres, antes de que un solitario gol de Diego Costa mandara al Atleti a la final de Lyon.

El Atlético ha logrado ver portería en 10 de sus últimos 11 desplazamientos en Champions League, anotando exactamente dos goles en cinco de sus últimas seis salidas. Por contra, los últimos cinco partidos de los "Gunners" en la competición han sido de menos de 2.5 goles, y solo en tres de sus últimos 13 encuentros como local marcaron ambos equipos.

Sin embargo, dada la magnitud de lo que hay en juego, esperamos que ambos ataques logren imponerse a las defensas en un choque que promete ser abierto hasta el final. Es muy probable que veamos al menos tres goles en un encuentro que tiene aroma a 120 minutos de batalla.

2ºPronóstico Arsenal vs Atlético de Madrid: El Atlético de Madrid se clasifica para la final @ 3.25 en LeoVegas

El Atleti confía en un zarpazo final

El Arsenal apeó en su día al Villarreal para alcanzar la final de 2006 contra el Barça. Diez años más tarde, el Atlético superaba al Bayern de Múnich por el valor de los goles fuera de casa para meterse en la suya.

El cansancio puede ser el peor enemigo de los pupilos de Mikel Arteta. Al haber utilizado a su once de gala contra el Fulham, la doble exigencia de pelear la Premier y la Champions podría pasarles factura. Mientras tanto, Simeone ha moldeado un bloque curtido en mil batallas y acostumbrado a sufrir. Una semana entera de descanso para sus piezas clave podría neutralizar por completo la ventaja de campo del Arsenal.

Aunque el Arsenal encadena nueve partidos invicto contra equipos españoles y es el único equipo que no ha perdido en esta edición de la Champions, sabemos que esta competición es experta en guiones inesperados.

Esperamos que el equipo rojiblanco tire de oficio para llevarse la victoria en los compases finales, quizás incluso en el tiempo extra. Aun así, no podemos descartar que la eliminatoria se decida desde el punto de penalti.

3er Pronóstico Arsenal vs Atlético de Madrid: Ademola Lookman marca o asiste en cualquier momento @ 3.70 en LeoVegas

Ademola, de dulce frente a portería

Ademola Lookman se ha destapado como uno de los mejores fichajes invernales de los últimos tiempos. El Atlético de Madrid lo trajo del Atalanta y su impacto ha sido inmediato.

Desde su aterrizaje en Madrid, el nigeriano suma siete goles y cuatro asistencias en 19 partidos oficiales. Llega en racha tras anotar dos goles en sus últimas tres apariciones, incluyendo el partido de vuelta contra el Barcelona y la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Tras superar unas molestias musculares, Lookman volvió por todo lo alto frente al Arsenal la semana pasada, registrando cuatro remates y siendo el jugador con más toques (8) en el área rival. Además, mostró una gran finura asociativa con un 91% de acierto en pases.

Con el respaldo de Sørloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann, el atacante tiene la dinamita suficiente para guiar a este equipo hacia una nueva final europea.