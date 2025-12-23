Cómo apostar en el calendario festivo de la Premier League

Hay muchos partidos de la Premier League programados a medida que termina 2025 y comienza 2026. Sin embargo, ¿qué equipos tienen el calendario más favorable sobre el papel?

El Arsenal está en la cima de la tabla al acercarse el día de Navidad, pero el Manchester City no está muy lejos. Mientras tanto, la lucha por el descenso también está reñida.

👑Predicciones festivas

Cuotas

Apuestas Cuota ⭐ Arsenal vencerá al Aston Villa 1.45 Hugo Ekitike marcará +2 en Liverpool vs Wolves 4.33 West Ham ganará o empatará con Fulham 1.45 Everton vencerá al Burnley 1.95

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🎄Un periodo festivo ocupado

Entre ahora y el 4 de enero, se jugarán 30 partidos en la Premier League y se marcarán muchos goles. Los equipos cerca de la cima de la liga buscarán asegurar su puesto en la parte alta, mientras que se librará una batalla por el descenso en la parte baja.

Con un calendario tan apretado, siempre existe la posibilidad de una sorpresa o dos, y se garantiza mucho drama.

Se avecinan algunos encuentros fascinantes que involucran a los mejores equipos de la división. Los cuatro primeros equipos —Arsenal, Manchester City, Aston Villa y Chelsea— podrían participar en algunos partidos de alto nivel. La máxima categoría inglesa podría lucir muy diferente al final de los partidos festivos.

Sin embargo, algunos equipos tienen un calendario más complicado que otros, dados sus próximos oponentes. Analizamos los partidos que se avecinan para ver qué equipos tienen las mejores oportunidades de cara a las apuestas Premier League.

📊Lo que sugieren las estadísticas

Cada club tiene cuatro oponentes próximamente y está claro quién tiene el periodo más difícil y más fácil por delante, al menos sobre el papel. Para algunos equipos, estas semanas podrían definir el resto de su temporada y determinar dónde acabarán en mayo.

El Aston Villa no lo tendrá fácil. Los hombres de Unai Emery están en una forma fantástica en este momento, pero se enfrentan al Chelsea y al Arsenal en sus próximos dos partidos. Ambos encuentros son fuera de casa. Están rindiendo por encima de su xG, y estos encuentros podrían poner fin a su impresionante racha de victorias.

Mientras tanto, el Liverpool tiene un calendario mucho más fácil. Jugarán contra Wolverhampton Wanderers, que están en el fondo de la tabla. Después, se enfrentan al Leeds United y al Fulham, siendo solo este último fuera de Anfield.

La lesión de Alexander Isak es una preocupación, pero Hugo Ekitike está jugando extremadamente bien, por lo que deberían estar bien. Enero será un mes crucial para ellos y apoyarlos en las apuestas Premier League es una gran jugada.

El West Ham United tiene el calendario más fácil. Los Hammers están sufriendo, pero tienen tres partidos en casa próximamente. Además, no se enfrentan a ningún equipo por encima del noveno lugar. Podrían escapar de las últimas posiciones en pocas semanas, por lo que apoyarlos para evitar el descenso es interesante.

Finalmente, el Everton, dirigido por David Moyes, es otro equipo a considerar. Recientemente tuvieron un mes difícil donde jugaron contra el Manchester United, Newcastle United, Chelsea y Arsenal.

Sin embargo, diciembre y enero parecen mucho más fáciles. Los partidos contra Burnley, Nottingham Forest, Brentford y Wolves son todos duelos que pueden ganar. En consecuencia, el Everton podría disfrutar de unas semanas muy exitosas.

+