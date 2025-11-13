Polonia vs Países Bajos Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa Mundial | 14/11/25

👑Mejores apuestas Polonia vs Países Bajos
Predicción de marcador: Polonia 1-2 Países Bajos.
Predicción de goleadores: Polonia: Robert Lewandowski - Países Bajos: Memphis Depay, Cody Gakpo.
📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos
Los Países Bajos han tenido un sólido 2025 hasta ahora. Han ganado cinco de sus ocho partidos, y su única derrota fue contra España en una tanda de penaltis. Anotaron ocho goles sin réplica contra Malta y Finlandia el mes pasado, y están al borde de la clasificación al Mundial.
Polonia tampoco lo ha hecho mal. Una sorprendente derrota ante Finlandia fue su único mal resultado, y han ganado seis partidos a lo largo del año. Es posible que tengan que conformarse con un puesto en los playoffs. No obstante, esperan mantener vivas sus esperanzas de clasificación directa venciendo a los holandeses en Varsovia.
⚽Alineaciones probables Polonia vs Países Bajos
Posible alineación de Polonia:
- Grabara, Kędziora, Ziółkowski, Kiwior, Cash, Kozłowski, Zieliński, Skóraś, Szymański, Kamiński, Lewandowski.
Posible alineación de Países Bajos:
- Verbruggen, Dumfries, Timber, van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, de Jong, Malen, Reijnders, Gakpo, Depay
🔥Las mejores apuestas Polonia vs Países Bajos
1er Pronóstico Polonia vs Países Bajos: Gana Países Bajos @ 1.66 en bet365
El último encuentro entre Polonia y Países Bajos terminó en un empate 1-1 en De Kuip en Róterdam en septiembre. Desde entonces, ambos equipos han mantenido un récord perfecto, y, tal como están las cosas, cualquiera puede liderar el grupo. Sin embargo, los holandeses parten con ventaja, ya que están tres puntos por delante de sus oponentes.
Las cosas son difíciles para Jan Urban, quien tiene varios problemas para recibir a la Oranje en Polonia. Łukasz Skorupski, Jan Bednarek y Krzysztof Piątek han sido descartados, lo que será un golpe significativo para el equipo local. Además, Jakub Wiśniewski y Bartosz Slisz están suspendidos, por lo que tendrán que hacer cambios.
Por su parte, los visitantes no tienen preocupaciones por lesiones y podrían presentar el mismo equipo que aplastó a Finlandia 4-0. Ronald Koeman espera que su equipo pueda aprovechar los problemas de los anfitriones y sellar un lugar en el Mundial. Apoyamos su victoria en la primera de nuestras apuestas Polonia vs Países Bajos.
2ºPronóstico Polonia vs Países Bajos: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.70 en bet365
Los polacos pueden estar sin algunos jugadores clave, pero representan una amenaza de gol. Lewandowski es obviamente el jugador destacado. Suma tres goles y tres asistencias en sus dos últimas apariciones internacionales. También cuentan con jugadores como Adam Buksa, Michał Skóraś y Matty Cash a su disposición.
El equipo de Urban ha marcado en todos sus últimos 15 partidos, desde septiembre de 2024, y se sienten confiados jugando en casa. La gran pregunta, sin embargo, es si podrán superar a sus oponentes en forma, quienes ciertamente han encontrado su ritmo.
El equipo de Koeman ha anotado dos o más tantos en todos menos uno de sus partidos en 2025, y consiguieron 3+ en sus últimos tres. Se pueden marcar muchos goles en este partido, pero al final, el equipo visitante debería salir victorioso.
3er Pronóstico Polonia vs Países Bajos: Memphis Depay anotará o asistirá @ 1.61 en bet365
Memphis Depay está demostrando ser una gran parte del impulso de Holanda hacia el Mundial. Ha anotado en todos menos uno de sus últimos siete partidos internacionales, y se ha consolidado como el máximo goleador de la selección de todos los tiempos. Con 11 G/A en seis partidos de clasificación, está llamando la atención.
Este año, solo ha habido un partido de los Países Bajos en el que el exdelantero del Corinthians no ha contribuido directamente a un gol. Polonia es consciente de la amenaza que representa, habiendo asistido en el primer gol cuando estos dos se enfrentaron hace unos meses.
Estadísticamente, no hay un anotador holandés más probable en este momento. Por ello, creemos que el gol de Memphis puede ser la mejor opción de las apuestas Polonia vs Países Bajos