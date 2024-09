Polonia vs Holanda Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 16/06/24

Polonia vs Holanda

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Polonia vs Holanda por la Eurocopa 2024 el 16/06/24.

Los Países Bajos (Holanda) y Polonia abren este domingo el Grupo D de la Eurocopa 2024 en el Volksparkstadion de Hamburgo. Los neerlandeses buscarán conseguir los tres puntos para luego enfrentarse cara a cara contra Francia en la lucha por el primer puesto del grupo, aprovechando el día de descanso extra que tendrán.

Por su parte, los polacos lograron su plaza para este torneo tras eliminar a Gales en la repesca e intentarán, al menos, quedar como uno de los mejores terceros que se clasifiquen a octavos de final.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Polonia vs Holanda por la Euro 2024:

Ganador del Partido: Países Bajos – 1.57 en William Hill

Ambos Equipos Marcarán: No – 1.73 en William Hill

Multi Gol: 2-3 Goles – 2.00 en William Hill

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Polonia vs Holanda son cortesía de William Hill, correctas a 15 de junio a las 15:00 horas y sujetas a cambios

Mejor apuesta Polonia vs Países Bajos (Holanda)

Aunque los Países Bajos (Holanda) no llegan a esta Eurocopa como favoritos al título, la calidad de su plantilla los convierte en un rival temible para cualquier adversario y, en este caso, parten como favoritos para llevarse los primeros tres puntos del grupo. Los dirigidos por Ronald Koeman llegan a este duelo tras golear por 4-0 en tres de sus últimos cuatro amistosos ante rivales menores como Escocia, Canadá e Islandia.

Si bien Polonia también se impuso en tres de sus cuatro partidos del año, no podrá contar en su debut con su máxima figura, Robert Lewandowski, que se lesionó en el último partido preparatorio ante Turquía. En ese partido, el equipo de Michał Probierz también sufrió la baja de Karol Świderski, que se suma a Arkadiusz Milik, el tercer delantero ausente, lesionado tres días antes ante Ucrania.

Los campeones de la edición de 1988 arrasaron en la fase de grupos de la última Eurocopa, ganando los tres partidos, dos de ellos sin encajar goles. Además, durante la clasificación para la Eurocopa no recibieron goles en cinco de los seis partidos que ganaron, lo que nos lleva a nuestra segunda apuesta: que ambos equipos no marcarán. Por su parte, Polonia no logró ningún triunfo en la pasada edición de la Eurocopa, con dos derrotas y un empate ante España. Durante la clasificación, encajaron goles en seis de sus diez partidos, incluyendo los playoffs.

Los neerlandeses no pierden contra los polacos desde hace 12 enfrentamientos, con seis triunfos en los últimos siete duelos, mientras que la última victoria polaca fue en 1980. De todas maneras, será la primera vez que se enfrenten en una Eurocopa.

Un partido de 2 ó 3 goles en el inicio del grupo D

Aun con la ausencia de Frenkie De Jong por lesión, los Países Bajos (Holanda) cuentan con jugadores como Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen y Wout Weghorst para imponerse con solvencia ante una Polonia que no contará con su plantilla en plena forma y buscará refugiarse cerca de su portero, Wojciech Szczesny.

La diferencia de goles puede ser fundamental para ambos equipos en su búsqueda de la clasificación a la siguiente fase, por lo que creemos que los Holanda intentarán imponerse desde el principio, aunque con la vista puesta en el partido crucial del viernes ante Francia. El último duelo entre ambos disputado en 2022, acabó con triunfo neerlandés por 2-0, y en los seis enfrentamientos entre sí en este siglo se han anotado en total 17 goles, con una media de 2,83 por partido.