Polonia vs Austria Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 21/06/24

Polonia vs Austria inauguran la segunda jornada del Grupo D de la Euro 2024 enfrentándose en el Olympiastadion de Berlín. Este encuentro enfrenta a dos equipos que no lograron sumar puntos en sus primeros partidos.

A pesar de las derrotas, ninguno de los dos era favorito frente a selecciones tan fuertes como Países Bajos y Francia, por lo que ambos equipos fueron capaces de plantar cara en sus respectivos encuentros. Este duelo se presenta como crucial para mantener viva la esperanza de clasificar a los octavos de final, incluso como mejor tercero, mientras que para el perdedor podría significar una casi segura eliminación.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Polonia vs Austria por la Eurocopa 2024:

Resultado: Polonia gana o empate – 1.909 en MarathonBet

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.88 en MarathonBet

Austria marca: No – 4.40 en MarathonBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Polonia vs Austria son cortesía de MarathonBet, correctas a 20 de junio a las 06:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Polonia vs Austria

Polonia y Austria se fueron de vacío en sus primeros partidos, aunque dejaron una imagen muy competitiva. Los chicos de Michal Probierz llegaron al primer encuentro sin su figura estrella, Robert Lewandowski, quien volverá para este partido contra Austria, y con Karol Swiderski en el banquillo, lo que les hizo dar muchas ventajas en ataque.

Aun así, lograron ponerse por delante en el marcador y estuvieron a punto de rascar un punto ante Países Bajos. Teniendo en cuenta el regreso de estos dos jugadores clave, apostaremos por la doble oportunidad en la que Polonia ganará o, como mínimo, empatará.

En cuanto a Austria, jugaron un gran partido contra los subcampeones del mundo y uno de los favoritos para llevarse el título, y un gol en propia puerta les impidió sumar puntos. Aun así, creemos que les costará romper el cerrojo polaco, que no les dará tantos espacios en defensa como hizo Francia.

En los cinco enfrentamientos entre ambos en este siglo, Polonia se llevó la victoria en tres ocasiones y empataron las dos restantes, siendo los dos últimos en la clasificación para la Euro 2020, con una victoria polaca por 1-0 y un empate sin goles. Esto nos lleva a nuestra segunda apuesta para este Polonia vs Austria en la que habrá menos de 2.5 goles en el partido. Esto mismo ocurrió en el único enfrentamiento entre ellos en una Eurocopa, cuando compartieron grupo en la recordada edición de 2008, precisamente en Austria y Suiza, con el resultado final de 1-1.

La fortaleza de Szczęsny, la mejor apuesta del Polonia vs Austria

El portero polaco Wojciech Szczęsny mantuvo su portería invicta en 16 ocasiones durante sus 35 partidos jugados con la Juventus en la temporada, además de mantener seis veces su arco sin encajar goles en los últimos 15 encuentros con Polonia, convirtiéndose así en uno de los pilares del equipo.

Por otro lado, Austria no logró marcar ante Francia, y en 7 de los 11 partidos que ha disputado en la historia de la Eurocopa no ha conseguido anotar durante los 90 minutos. Por lo tanto, apostaremos por la opción en la que Austria no marca, dado que ofrece una cuota muy atractiva.

