Nottingham Forest vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/01/26

+

🚀Mejores apuestas Nottingham Forest vs Arsenal

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.57 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.00 en bet365

Viktor Gyökeres marca o asiste ⭐ @ 1.95 en bet365

Predicción de marcador: Nottingham Forest 1-2 Arsenal

Predicción de goleadores: Forest: Igor Jesus - Arsenal: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Nottingham Forest vs Arsenal son cortesía de bet365, correctas a 16 de enero de 2026 a las 16:50 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código bonificación bet365 tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📘Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Nottingham Forest logró una victoria vital contra el West Ham United en su último partido de la Premier League. No obstante, su forma general sigue siendo irregular. La derrota ante el Wrexham en la FA Cup les deja con un registro de un solo triunfo en sus últimos seis encuentros.

Aunque tienen la ventaja de jugar en casa este fin de semana, han tenido dificultades contra los equipos de la parte alta. Esta vez el Forest se enfrenta no solo a un equipo de primera, sino al que está volando más alto en la tabla de la liga.

El Arsenal ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos, abriendo una brecha de seis puntos sobre el Manchester City. Debido a las lesiones, no han sido tan sólidos defensivamente en sus últimas citas. Sin embargo, constantemente logran superar a sus oponentes en el marcador.

🏟️Alineaciones Probables Nottingham Forest vs Arsenal

Posible alineación del Nottingham Forest:

Sels, Aina, Milenković, Murillo, Williams, Anderson, Domínguez, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

🎇Las mejores apuestas Nottingham Forest vs Arsenal

1er Pronóstico Nottingham Forest vs Arsenal: Victoria del Arsenal @ 1.57 en bet365

Un partido se decidió por penales, pero ganar nueve de sus últimos 10 encuentros fue la respuesta ideal del Arsenal a la derrota contra el Aston Villa. Los hombres de Mikel Arteta han acelerado su camino a la cima de la Premier League. También están volando alto en la Champions. No es extraño que sean los grandes favoritos en el City Ground.

Los Gunners tienen varias preocupaciones por lesión. Piero Hincapié es el último en ser descartado, uniéndose a Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera en la lista de ausentes. El trabajo de Arteta durante el verano les ha dado una enorme profundidad de plantilla, lo cual les ha permitido enfrentar bien los contratiempos.

Por su parte, el Nottingham Forest sigue sin su máximo goleador del año pasado, Chris Wood, así como sin el portero John Victor. Sean Dyche ha tenido tiempos difíciles desde que llegó y este será uno de sus mayores desafíos. Todo apunta a una victoria visitante en las apuestas Forest vs Arsenal.

2ºPronóstico Nottingham Forest vs Arsenal: Ambos equipos marcan @ 2.00 en bet365

Una de las mayores fortalezas de los Gunners esta temporada es su solidez defensiva. David Raya y su línea defensiva pasaron meses sin conceder un solo gol a principios de la temporada. Sin embargo, las lesiones defensivas mencionadas han pasado factura, aunque los Gunners han seguido ganando.

Con eso en mente, los anfitriones podrían causar problemas a los visitantes este fin de semana. Durante su racha de 10 partidos sin perder, el Arsenal solo ha conseguido tres porterías a cero, mostrándose vulnerable en ocasiones. Los hombres de Dyche también han estado anotando goles, encontrando la red en siete de sus últimos 10 partidos.

Por desgracia para los Tricky Trees, normalmente ha sido solo un gol, rara vez suficiente para lograr la victoria. Podríamos ver una serie de eventos similares desarrollándose en Nottinghamshire esta vez.

3er Pronóstico Nottingham Forest vs Arsenal: Viktor Gyökeres marca o asiste @ 1.95 en bet365

Analizando la primera campaña de Viktor Gyökeres en el Arsenal, es difícil categorizarla como un éxito o un fracaso. El sueco no ha deslumbrado desde que llegó al Emirates, pero aún así ha jugado un papel importante en su éxito. Con nueve goles y asistencias en 28 partidos, es uno de los principales contribuyentes del club en 2025/26.

Gyökeres mostró su calidad a mitad de semana una vez más, marcando y asistiendo en la victoria 3-2 sobre el Chelsea en la copa. Ese tipo de actuaciones son fundamentales para elevar su confianza. El Forest estará muy alerta ante la amenaza que representa, aunque lleva nueve partidos de liga sin encontrar la red.

El equipo local está teniendo muchas dificultades para mantener porterías a cero esta temporada, concediendo 34 goles en 21 partidos. Este hecho le da razones a Gyökeres y a sus compañeros para creer que pueden aumentar su cuenta.

Gabriel Jesus y Leandro Trossard son los que tienen más opciones de marcar o asistir. Sin embargo, nos quedamos con el número 14 para las apuestas Forest vs Arsenal.