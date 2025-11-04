Newcastle vs Athletic Club Pronóstico y Apuestas Champions League | 05/11/25

👑Mejores apuestas Newcastle vs Athletic Club

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.89 en 1xBet

Anthony Gordon marca o asiste ⭐ @ 1.83 en 1xBet

Predicción de resultado: Newcastle 2-1 Athletic Club

Predicción de goleadores: Newcastle: Nick Woltemade, Anthony Gordon - Athletic Club: Gorka Guruzeta

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Newcastle vs Athletic Club son cortesía de 1xBet, correctas a 04 de noviembre de 2025 a las 16:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Justo cuando el Newcastle United pensaba que había encontrado su ritmo, se quedaron atónitos tras caer ante el West Ham United el fin de semana.

Su racha de tres victorias se cortó con el triunfo de los Hammers por 3-1, y las Urracas siguen estancadas en la mitad de la tabla. Sin embargo, las cosas van bastante bien en la Champions League, y confían en sí mismos para este partido.

Tras un sólido inicio de temporada, el Athletic Club está en un mal momento y se dirige al St. James’ Park esta semana. Han perdido sus últimos dos partidos de LaLiga y solo han ganado dos de sus últimos 11 en todas las competiciones. Probablemente tendrán una noche difícil en Inglaterra.

⚽Alineaciones Probables Newcastle vs Athletic Club

Posible alineación del Newcastle:

Pope, Trippier, Schär, Thiaw, Burn, Miley, Guimarães, Joelinton, Elanga, Woltemade, Gordon

Posible alineación del Athletic Club:

Simón, Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche, Rego, Jauregizar, N. Williams, Sancet, Navarro, Guruzeta

🔥Las mejores apuestas Newcastle vs Athletic Club

1er Pronóstico Newcastle vs Athletic Club: Ambos equipos marcan @ 1.95 en 1xBet

En lo que va de temporada, ambos han encontrado la red en 14 partidos que involucran a estos dos equipos. A cada uno le ha sucedido 7 veces, incluyendo sus encuentros más recientes. Está claro que ambas defensas pueden ser vulneradas cuando los atacantes están en forma.

Sin embargo, varios jugadores importantes están en duda para este encuentro, ya que Anthony Gordon y Nico Williams podrían estar ausentes. Ambos son grandes amenazas de gol, y sus respectivos entrenadores esperan tenerlos disponibles. Incluso si no están, estos dos equipos tienen mucho talento ofensivo.

Ninguno de los dos está siendo demasiado sólido defensivamente y tanto Eddie Howe como Ernesto Valverde verán debilidades que explotar. Así, puede que veamos acción en ambos lados del campo, pero el Newcastle intentará superar a sus rivales en goles.

2ºPronóstico Newcastle vs Athletic Club: Más de 2.5 goles @ 1.89 en 1xBet

Seis partidos del Athletic esta temporada han tenido más de 2.5 goles, mientras que el Newcastle ha alcanzado esa marca nueve veces. Cuando pones a estos equipos juntos, parece que los goles son el camino a seguir, porque el partido en sí podría ser bastante cerrado.

En todos los partidos de UCL de las Urracas se han visto tres o más goles, y esperamos algo similar en este choque. Nuestros expertos recomiendan respaldar Más de 2.5 goles en las apuestas Newcastle vs Athletic Club.

Los anfitriones pueden sentirse alentados por las dos porterías a cero de los Lehoiak esta temporada. Nick Woltemade tendrá la ocasión de sumar a su cuenta. Yoane Wissa está descartado por lesión, pero con jugadores como Jacob Murphy, Anthony Elanga y Harvey Barnes, el Newcastle representa una gran amenaza.

El Athletic estará sin Iñaki Williams, quien se une a una lista bastante larga de ausentes. En cambio, Gorka Guruzeta puede ser una amenaza, y si Nico Williams está disponible, el nivel de peligro aumenta. Hay buenas razones para prever algunos goles en Tyneside.

3er Pronóstico Newcastle vs Athletic Club: Anthony Gordon marca o asiste @ 1.83 en 1xBet

Anthony Gordon no está teniendo su mejor temporada en la Premier League, pero está en una forma excepcional en Europa. Con cinco goles y asistencias en tres partidos, es una de las principales amenazas del Newcastle. Howe dijo que su lesión de cadera era menor y el internacional inglés espera salir al campo y continuar su forma en la UCL.

Woltemade es el favorito de las casas de apuestas para marcar, seguido por Will Osula y Murphy, mientras que Guruzeta es el principal peligro visitante. Esperando mucha acción en el área, hay varios jugadores a considerar en el mercado de 'gol o asistencia'.

Las dudas sobre la condición física de Gordon ofrecen valor en las apuestas Newcastle vs Athletic Club, y podría ser elegido para participar en otra gran noche en St. James’.

+