Monaco vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Champions League| 19/09/24

Mónaco vs Barcelona

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Monaco vs Barcelona en la Champions League el 19/09/24.

La primera jornada de la Champions League cierra este jueves con un partidazo en el Estadio Louis II entre el AS Mónaco y el Barcelona, y aquí te damos las claves para realizar apuestas en este encuentro.

El Mónaco llega invicto en la Ligue 1, con tres victorias y un empate, situándose a dos puntos del líder PSG. Además, vuelve a la máxima competición europea tras su última participación en la temporada 2018/19. Por otro lado, el Barcelona lidera LaLiga con pleno de cinco victorias y se perfila como uno de los favoritos en esta Champions, tras haber conquistado su última orejona hace ya una década.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Monaco vs Barcelona por la Champions League 2024/25:

Resultado Final: Barcelona – 1.75 en bet365

Jugador – Remates a puerta: Robert Lewandowski 1.5 – 2.00 en bet365

Jugador que recibirá tarjeta: Pau Cubarsí – 3.10 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Monaco vs Barcelona son cortesías de bet365, correctas a 18 de septiembre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Monaco vs Barcelona

Aunque el Mónaco llegue invicto al debut de Champions, se enfrentará a un Barcelona que llega como favorito, a pesar de jugar fuera de casa. Por ello, recomendamos apostar por una victoria del conjunto culé en el Mónaco vs Barcelona. Los blaugranas han ganado sus cinco primeros partidos y vienen de golear 4-1 al Girona fuera de casa, en un encuentro que, a priori, parecía más complicado de lo que terminó siendo.

Por su parte, el Mónaco no pasó del empate en su último partido en casa ante el Lens, y no ganan un partido de Champions desde los cuartos de final de la temporada 2016/17. Desde entonces, han jugado 14 partidos en esta competición, con once derrotas (siete en casa) y tres empates.

Además, los dos únicos enfrentamientos entre Mónaco y Barcelona en la Champions 1993/94 acabaron con victorias culés: 2-0 en el Camp Nou y 1-0 en Francia.

Las remates de Lewandowski, la apuesta segura del Monaco vs Barcelona

Más allá del arranque goleador de Robert Lewandowski en la temporada, con cuatro goles en LaLiga que le colocan como máximo candidato al Pichichi, su número de remates a puerta ha aumentado considerablemente. Esta temporada en LaLiga promedia 4,0 disparos a portería por partido. El curso pasado, el polaco registró un promedio de 2,7 remates a puerta por partido en el torneo doméstico y 2,4 en la Champions League.

Bajo las órdenes de Hansi Flick, Lewandowski ha vuelto a registrar números parecidos a los que tenía en la temporada 2019/20 con el Bayern, donde promediaba 4,5 disparos a puerta por partido en la Bundesliga y 5,2 en la Champions. Por ello, en este inicio europeo, pronosticamos que volverá a superar los 1.5 remates entre los tres palos.

Las tarjetas a Pau Cubarsí, la mejor apuesta del Monaco vs Barcelona

En nuestro tercer pronóstico, consideramos que Pau Cubarsí podría recibir una tarjeta en el duelo contra el Mónaco. El canterano es una de las piezas clave en la defensa de Flick, aunque su inexperiencia debido a su corta edad puede jugarle en contra en este debut de alto riesgo. Cubarsí ya jugó tres partidos en la pasada Champions, siendo amonestado en su único encuentro fuera de casa, justamente en Francia, frente al PSG en los cuartos de final.

Además, el nacido en Estanyol vio la amarilla en dos de los cinco partidos que disputó en los Juegos Olímpicos, también en suelo francés, y ha sido sancionado dos veces en cinco encuentros de LaLiga, frente al Valencia y el Athletic, demostrando que es propenso a recibir tarjetas.

Mejores casas de apuestas Monaco vs Barcelona

A continuación, presentamoslas mejores plataformas de apuestaspara tu pronóstico Monaco vs Barcelona por la Champions League.