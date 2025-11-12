Moldavia vs Italia Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa Mundial | 13/11/25

👑Mejores apuestas Moldavia vs Italia

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.93 en MARCAapuestas

Mitad con más goles - Segunda mitad ⭐ @ 1.91 en MARCAapuestas

Mateo Retegui anotará en cualquier momento ⭐@ 1.60 en MARCAapuestas

Predicción de marcador: Moldavia 0-3 Italia

Predicción de goleadores: Italia: Mateo Retegui x2, Di Lorenzo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Moldavia vs Italia son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 12 de noviembre a las 16:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Italia está en una buena racha, especialmente en sus clasificatorios para el Mundial. La única desventaja es que no han sido tan contundentes como Noruega, líderes del Grupo I.

Han ganado cinco partidos consecutivos de cara a este encuentro. A pesar de haber logrado vencer a Israel y Estonia el mes pasado, todavía están en segundo lugar.

La clasificación ha sido tan difícil como se esperaba para Moldavia, que ha concedido 26 goles en seis partidos y ha perdido cinco de ellos. Solo han conseguido un punto. Tal como están las cosas, aún no están eliminados, pero eso probablemente cambiará el jueves contra un equipo italiano muy superior.

⚽Alineaciones Probables Moldavia vs Italia

Posible alineación de Moldavia:

Avram, Forov, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Postolachi, Nicolaescu

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Locatelli, Tonali, Orsolini, Retegui, Zaccagni

🔥Las mejores apuestas Moldavia vs Italia

1er Pronóstico Moldavia vs Italia: Menos de 3.5 goles @ 1.93 en MARCAapuestas

Incluso con una victoria sobre Moldavia, Italia podría enfrentarse a los playoffs la próxima primavera. Los noruegos han ganado sus seis partidos y están tres puntos por delante. Por lo tanto, a menos que pierdan contra Estonia en casa, tienen asegurado el primer puesto.

Con eso en mente, Gennaro Gattuso ha declarado que no se centrarán en Erling Haaland y sus compañeros, ya que eso está fuera de su control. También ha indicado que podría experimentar con algunos jugadores diferentes en Chișinău, lo que podría hacer que su equipo tarde un poco en encontrar su ritmo.

Aunque se espera una cómoda victoria fuera de casa, no será nada parecido al 11-1 de Noruega en septiembre. Los italianos solo ganaron 2-0 en casa contra los moldavos, y podemos ver un partido similar en esta ocasión. Cualquiera que sea la alineación inicial de los Azzurri, deberían ser muy superiores a los moldavos.

2ºPronóstico Moldavia vs Italia: Mitad con más goles - Segunda mitad @ 1.91 en MARCAapuestas

Como se mencionó anteriormente, la rotación de Gattuso podría significar un comienzo relativamente lento de los visitantes. Nicolò Barella está suspendido, Moise Kean está lesionado y Raspadori es duda tras sufrir un golpe en el entrenamiento. Las tres ausencias reducen la amenaza ofensiva de Italia, y se reflejará en el marcador.

Mientras tanto, los anfitriones tienen noticias buenas y malas en cuanto a las lesiones. Nichita Motpan está ausente, lo cual es un golpe, pero regresan Artur Ionita y el máximo goleador de todos los tiempos, Ion Nicolaescu. Con ese impulso, podrían conseguir mantener a raya a los italianos durante al menos el primer tiempo.

Sin embargo, aguantar durante 90 minutos es otra cosa. Con la calidad de Italia en el banquillo, es probable que aumenten la presión en la segunda mitad. En el tramo final, el equipo local debería desmoronarse, además, 13 de los goles de Italia en la Clasificación al Mundial han llegado después del descanso.

Apoyamos una segunda mitad con más goles en la segunda de nuestras apuestas Moldavia contra Italia.

3er Pronóstico Moldavia vs Italia: Mateo Retegui anotará en cualquier momento @ 1.60 en MARCAapuestas

Mateo Retegui no ha dejado de marcar goles desde que se unió al Al-Qadsiah en Arabia Saudita. El jugador de 26 años tiene seis goles en 10 partidos a nivel de club, y ha estado en una forma igualmente impresionante para su país. Con cinco dianas y cuatro asistencias en sus últimos cuatro partidos, es la mayor amenaza de gol de Gattuso.

Gianluca Scamacca es el favorito para marcar después de regresar al equipo en las apuestas Moldavia vs Italia, pero solo por poco.

La forma de Retegui habla por sí sola, y el exjugador del Atalanta querrá aumentar su cuenta de 2025. Con Noruega como próximo rival el 16 de noviembre, estará ansioso por encontrar su forma antes de ese choque.