5 equipos modestos a respaldar en Europa este fin de semana

Se avecina mucho fútbol. Hemos destacado algunas selecciones de equipos modestos que podrían valer la pena apoyar. La selección de esta semana cubre Premier League, Bundesliga, Serie A, Premiership escocesa y LaLiga. Algunos de los equipos más grandes están involucrados.

🔥Equipos modestos a respaldar

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Koln vs Union Berlin - Más de 2.5 goles 1.91 Everton vs Arsenal - Ambos equipos anotan (BTTS) 2.07 Genoa gana o empata vs Atalanta 1.80 El Aberdeen vence al Celtic 7.50 El Villarreal gana o empata vs Barcelona 1.94

Cuotas cortesía de LeoVegas. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🏟️Koln vs Union Berlin - Más de 2.5 goles

Este partido promete muchos goles. El Union Berlin, como visitante, puede considerarse el equipo modesto. Sin embargo, confían en sus posibilidades de marcar. En sus últimos cuatro partidos se anotaron más de 2.5 goles, y han encontrado la red en 6 encuentros consecutivos.

Los partidos en casa del Koln también suelen tener muchos goles, con un promedio de cuatro goles por partido en el RheinEnergieSTADION. Además, diez de los últimos 12 encuentros han resultado en más de 2.5 goles. Cada partido en casa ha visto a ambos equipos marcar hasta ahora en la temporada 2025/26.

⚽Everton vs Arsenal - Ambos equipos anotan (BTTS)

El Arsenal ha mantenido muchas porterías a cero esta temporada y son los favoritos en el Hill Dickinson Stadium. Sin embargo, el Everton tiene razones para ser optimista, habiendo logrado solo dos porterías a cero en ocho partidos.

Las lesiones han hecho más vulnerable a la defensa de los Gunners y cabe la posibilidad de que los Toffees causen algunos problemas. El encuentro del año pasado terminó en un empate 1-1 y David Moyes espera un rendimiento similar. Arteta recupera algunos jugadores, lo cual será un gran impulso. Podría ser un duelo fascinante en Merseyside.

🚀Genoa gana o empata vs Atalanta

El Genoa recibe al Atalanta en el New Balance Arena este fin de semana. Han mejorado drásticamente desde el cambio de entrenador y no han dejado de marcar en sus últimos 6 partidos de liga. Mirando los puntos esperados, la diferencia entre los equipos esta temporada es de menos de dos.

Mientras tanto, la forma del Atalanta como visitante ha sido pobre, sin victorias en cinco partidos. Aunque las casas de apuestas señalan la victoria 4-0 del Atalanta en la Coppa Italia a principios de mes, probablemente no sea una reflexión justa. Ambos equipos estaban lejos de su fuerza máxima y el Genoa jugó la mayor parte del partido con 10 hombres. Podríamos ver una sorpresa en el Stadio Luigi Ferraris.

📈El Aberdeen vence al Celtic

El comienzo de Wilfried Nancy en el Celtic no podría haber sido peor. Su futuro ya está bajo escrutinio después de solo dos semanas. Ha perdido cuatro partidos de cuatro, la primera vez que eso le sucede a los Bhoys desde 1978.

Mantenían una racha de 5 victorias antes de su llegada. Sin embargo, la derrota ante el Dundee United los ha dejado 6 puntos detrás del Heart of Midlothian. Se espera que los Hearts estén en la cima en Navidad, rompiendo una larga tradición mantenida por el Celtic o el Rangers cada año desde 1993.

Esto resalta las luchas de los gigantes del Old Firm esta temporada. Definitivamente, el Aberdeen se sentirá con posibilidades. Los Dons también están invictos en 7 partidos, por lo que la confianza será alta en Pittodrie.

💪El Villarreal gana o empata vs Barcelona

El Barcelona lidera LaLiga actualmente, pero el Villarreal también está en buena forma. Los hombres de Marcelino están en tercer lugar. Reciben a los Blaugranas en el Estadio de la Cerámica mientras atraviesan una racha de seis victorias consecutivas.

El Submarino Amarillo ha ganado 7 de sus 8 partidos en casa esta temporada, anotando 20 goles y manteniendo cinco porterías a cero. El Barça ha tenido dificultades contra el Villarreal en duelos recientes. Perdieron 3-2 en mayo y 5-3 en enero del año pasado.

Con la ventaja de jugar en casa y la forma actual, bien podrían poner fin a la larga racha ganadora de los visitantes. Es un partido que vale la pena seguir de cerca.

