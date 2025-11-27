Manchester City vs Leeds Pronóstico y Apuestas Premier League | 29/11/25

+

👑Mejores apuestas Manchester City vs Leeds

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.75 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en bet365

Phil Foden marca o asiste ⭐ @ 1.72 en bet365

Predicción de marcador: Manchester City 3-0 Leeds United

Predicción de goleadores: Manchester City: Erling Haaland x2, Phil Foden

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Leeds son cortesía de bet365, correctas a 27 de noviembre de 2025 a las 17:10 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester City tuvo dificultades la semana pasada. Primero, perdieron terreno frente al Arsenal y fueron superados por el Chelsea tras una derrota ante el Newcastle United, y luego fueron vencidos por el Bayer Leverkusen. Sin embargo, tienen una excelente oportunidad para recuperarse y volver a ganar en la Premier League.

Mientras tanto, el Leeds United ha estado sufriendo. Han perdido cinco de sus últimos seis partidos y no dejan su portería a cero desde agosto. Además, los de Daniel Farke solo han ganado un partido fuera de casa en toda la temporada. La victoria fue contra el Wolverhampton, que ocupa el último lugar, lo cual no es un logro muy significativo.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Leeds

Posible alineación del Manchester City:

Donarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, González, Cherki, Silva, Foden, Doku, Haaland

Posible alineación del Leeds:

Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Longstaff, Tanaka, Aaronson, Okafor, Nmecha

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Leeds

1er Pronóstico Manchester City vs Leeds: Ambos equipos marcan - No @ 1.75 en bet365

Aunque el City registró un par de malos resultados, sigue siendo un equipo con muchos jugadores de calidad. Obviando la derrota ante el Leverkusen, están muy fuertes en casa, ganando siete de 9 partidos en todas las competiciones. También han mantenido su portería a cero en cuatro de ellos, incluso contra el Liverpool a principios de mes.

Por el contrario, el rendimiento del Leeds fuera de casa es muy pobre. Solo han ganado tres partidos en toda la temporada y no han ganado en sus últimos tres partidos fuera de casa. Además, han concedido goles en nueve partidos consecutivos, tanto en casa como fuera. Sin duda, los visitantes causarían una gran sorpresa si ganan este partido.

Ambos equipos tienen relativamente pocas preocupaciones por lesiones; Rodri, Mateo Kovačić y Anton Stach son los únicos jugadores significativos ausentes, y este último incluso podría jugar para el Leeds este fin de semana.

Con tantas opciones disponibles, se espera que el equipo local domine el partido, y es probable que los visitantes tengan dificultades para crear oportunidades. Por lo tanto, es posible que solo un equipo logre marcar en las apuestas Manchester City vs Leeds.

2ºPronóstico Manchester City vs Leeds: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en bet365

La mayor debilidad del Leeds esta temporada ha sido su incapacidad para mantenerse enfocado durante los 90 minutos completos. Si los partidos se detuvieran al descanso, estarían en el puesto 11 de la tabla, en lugar del 18. Solo han hecho dos goles después del descanso y han concedido casi el doble de esa cantidad.

Mientras tanto, el City ha rendido mejor en la segunda mitad. Lideran la tabla de medio tiempo y han anotado 10 goles en los últimos 30 minutos de los partidos. La paciencia podría ser una ventaja para ellos contra los Whites en el Etihad.

Por lo tanto, es razonable esperar que el juego se abra tras el descanso, con el equipo local lanzándose a por la victoria. Los atacantes del City tendrán muchas oportunidades para encontrar la red. Podrías respaldar que habrá más goles en el segundo tiempo en las apuestas Manchester City vs Leeds.

3er Pronóstico Manchester City vs Leeds: Phil Foden marca o asiste @ 1.72 en bet365

Erling Haaland es el goleador más probable para este partido, pero como es de esperar, hay poco valor en apostar por él. En cambio, Phil Foden ofrece más valor en el mercado de goles/asistencias. Aunque el jugador de 25 años no ha contribuido tanto como le hubiera gustado en la liga esta temporada, ha registrado 11 G/A en 20 partidos.

Mientras se prepara para enfrentarse a una de las defensas más débiles de la división, estará deseando aumentar su cuenta. Los Cityzens tienen muchas opciones ofensivas de las que el Leeds tendrá que estar atento, y probablemente les costará defenderse de ellas. Foden tiene el potencial de causar problemas en este partido, y ya lo hizo antes.