Mallorca - Granada Apuestas y Pronóstico LaLiga | 16/03/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Granada por LaLiga 16/03/2024.

Después decaer ante el Barcelona, el Mallorca recibirá al Granada en su estadio con el objetivo de volver a la victoria y recuperar algo del terreno perdido en la tabla clasificatoria. Su rival sabe que enfrenta un encuentro clave para mantener vivas sus opciones de permanencia. Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, tendrá lugar el próximo sábado a las 14.00.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Granada por LaLiga:

Resultado del partido – Mallorca ganará el partido - 1.91 en bet365

Ambos equipos anotarán – Sí marcarán ambos equipos – 2.20 en bet365

Habrá más de 2,5 goles – Sí habrá más de 2,5 goles – 2.40 en bet365

El encanto de volver a casa para triunfa

Mientras cuenta los días para la gran final de la Copa del Rey, el Mallorca regresa a su casa con la intención de dar otro gran golpe, ya que la última vez que jugó allí le propició una dura derrota al Girona, dejándolo casi sin opciones de luchar por el título. En esta oportunidad podría dar otro golpazo, pero a un rival que lucha por permanecer en Primera División.

Se trata del Granada, equipo que lo viene pasando mal en este campeonato y, sobre todo, cuando sale de casa, ya que en esa condición no solamente no ganó ningún partido en la temporada, sino que perdió once de los trece que disputó.

La buena noticia para los dirigidos por Medina es que su equipo cuenta con muy buenos antecedentes en ese estadio, donde ha ganado tres de los últimos cuatro partidos ante este rival. No obstante, por la forma actual (viene de perder como local y le han hecho diez goles en los últimos tres partidos que jugó como visitante), parece difícil que pueda anteponerse ante un bando que llega sólido y con aspiraciones de hacerse con un título en menos de un mes.

El Granada suele ver portería

No descubrimos nada si recalcamos lo endeble que se ha mostrado la última línea del equipo dirigido por Medina en partidos previos, pero hay que señalar que en ataque siempre cumple. Lleva cinco partidos seguidos marcando al menos un gol, pero, a la vez, nunca se ha ido con la portería invicta en un encuentro como visitante.

Por su parte, el Mallorca también suele jugar partidos con goles en ambos bandos. Cinco de los últimos ocho encuentros de los de Javier Aguirre en su estadio culminaron con goles tanto a favor como en contra.

Un partido de altos vuelos en Mallorca

Más allá de que no han sido grandes animadores en los últimos años, Mallorca y Granada suelen dejar buenos espectáculos. Las últimas tres veces en las que el equipo nazarí jugó ante el conjunto bermellón, el partido terminó con cinco goles o más, siendo el último antecedente, que data de agosto del 2023, un emocionante encuentro que culminó 3-2.

Los últimos dos partidos del Granada jugando fuera de casa acabaron con seis tantos, mientras que el Mallorca ha finalizado con tres o más goles en dos de los últimos tres encuentros que disputó en condición de local. Sin dudas, la expectativa para este fin de semana es que la tendencia se vuelva a repetir.