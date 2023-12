Mallorca - Deportivo Alavés Apuestas y Pronóstico LaLiga | 03/12/23

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Mallorca vs Deportivo Alavés de LaLiga 03/12/2023

¿Qué sucede cuando llegados a este punto de la temporada un equipo que todavía no ha ganado en su estadio recibe a un equipo que todavía no ha ganado fuera de casa? Exacto, es imposible no dejarse seducir por la suculenta cuota del reparto de puntos en el que seguramente sea el partido más propicio para el empate de esta decimoquinta jornada.

Resultado final: Empate – 3.00 en bet365

Goles: Menos de 2,5 – 1.44 en bet365

Córners: Menos de 10 – 1.66 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

La victoria está negada para Mallorca y Alavés

Da igual que el Mallorca reciba a un grande como el Barcelona, a un humilde Cádiz o a un equipo de la zona media de la tabla como el Valencia, porque el resultado es el mismo: un empate. De los seis partidos que se han disputado en Son Moix, cinco acabaron en tablas y la única excepción fue el 0-1 de la segunda jornada con victoria para el Villarreal.

El siguiente en pasar a por su punto será el Deportivo Alavés. Si el Mallorca todavía no ha ganado en casa, el conjunto vitoriano todavía no conoce la derrota a domicilio, con un registro de cinco derrotas y dos empates. Es cierto que sus dos últimas salidas fueron a Montjuïc y al Cívitas Metropolitano, ambas finalizadas con un 2-1 en el marcador, pero justo antes se tuvo que conformar con el 1-1 en La Cerámica y el 1-1 en Balaídos, con muchas posibilidades de regresar ahora a la senda del empate.

Poca acción en las porterías

La cita enfrenta a dos de los equipos menos goleadores de LaLiga, sin superar ninguno la media del gol a favor por partido, por lo que todo indica que veremos un marcador bajo en el partido matinal del domingo.

La escasa presencia de ambos equipos en los alrededores de la portería rival también queda demostrada por sus registros de saques de esquina, ya que se encuentran en el Top 5 de los equipos de LaLiga con menos corners en sus partidos: una media de 8,71 en los partidos del Mallorca y de 8,14 en los partidos del Alavés.

Además, Vedat Muriqi continuará de baja por tercera jornada consecutiva, afectado por una lesión en el gemelo, y Javier Aguirre tampoco podrá contar con otra figura importante en el bloque ofensivo como es Dani Rodríguez, sancionado por acumulación de tarjetas. Sin olvidar que tanto Pablo Maffeo como Antonio Raíllo salieron tocados del 1-1 del miércoles ante el Cádiz y su titularidad está en duda. Las únicas bajas en las filas de Luis García son Giuliano Simeone y Aleksandar Sedlar.