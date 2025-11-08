Lyon vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 09/11/25

👑Mejores apuestas Lyon vs PSG

El PSG gana ⭐ @ 1.83 en Gran Madrid

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.62 en Gran Madrid

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.05 en Gran Madrid

Predicción de marcador: Lyon 1-2 PSG

Predicción de goleadores: Lyon: Corentin Tolisso - PSG: Gonçalo Ramos, Bradley Barcola

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Lyon vs PSG son cortesía de Gran Madrid, correctas a 08 de noviembre de 2025 a las 12:20 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Las cosas no van bien para el Olympique de Lyon en este momento. La derrota a mitad de semana contra el Betis en la Europa League hizo que encadenaran tres partidos sin ganar, y solo han ganado dos de sus últimos siete. Su forma ha decaído tras un fuerte inicio en su campaña de Ligue 1, y han caído al sexto puesto antes de este encuentro.

El PSG también fue derrotado en Europa esta semana ante un Bayern de Múnich imparable. También han tenido problemas con las lesiones, pero han mantenido su lugar en la cima de la tabla de la liga en medio de una racha de seis partidos sin perder. Ha pasado un tiempo desde su derrota ante el Lyon.

⚽Alineaciones Probables Lyon vs PSG

Posible alineación del Lyon:

Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Morton, Tessmann, Šulc, Tolisso, Moreira, Satriano

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández, Fabiàn Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia

🔥Las mejores apuestas Lyon vs PSG

1er Pronóstico Lyon vs PSG: El PSG gana @ 1.83 en Gran Madrid

Ha sido un periodo difícil para el Paris Saint-Germain, que no solo vio terminar su racha invicta por el Bayern Múnich, sino que también sufrió importantes lesiones.

Su lista de lesionados ahora incluye a jugadores estrella como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, además de Désiré Doué, que también sufrió un golpe recientemente. Todos ellos se perderán el enfrentamiento con el Lyon, y más.

Están mermados pero no son débiles, ya que Luis Enrique tiene un verdadero talento a su disposición. Barcola podría necesitar un descanso, aunque no querría perderse la oportunidad de enfrentar a su antiguo club. Todavía tienen muchos jugadores capaces de poner en apuros a Les Gones, que también están teniendo problemas.

Abner y Hans Hateboer están ambos suspendidos, lo que refuerza aún más la victoria visitante en las apuestas Lyon vs PSG. Esperamos otra noche difícil para Paulo Fonseca y sus tropas.

2ºPronóstico Lyon vs PSG: Más de 2.5 goles @ 1.62 en Gran Madrid

El PSG ha marcado dos o más goles en sus últimos cinco encuentros con el Lyon, mientras que el OL también encontró la red en todos ellos.

Son cinco victorias consecutivas para Les Rouge-et-Bleu, y anotaron en todos menos uno de sus últimos 10 enfrentamientos. Por lo tanto, los visitantes tienen una clara ventaja psicológica mientras se dirigen a Auvergne-Rhône-Alpes.

Además, se han marcado más de 2.5 goles en las últimas cinco victorias parisinas sobre el Lyon. Incluso con sus propios problemas de lesiones, los visitantes saldrán confiados aquí. Equipos menos potentes que el PSG han logrado superar la defensa del Lyon esta temporada.

3er Pronóstico Lyon vs PSG: Más goles en la segunda mitad @ 2.05 en Gran Madrid

El PSG tiende a marcar más goles en la segunda mitad de los partidos, y el Lyon concede más en la segunda mitad. Ese patrón ha surgido durante la temporada 2025/26 de la Ligue 1.

Los anfitriones han encajado tres veces más después del descanso en comparación con la primera parte, lo cual es una preocupación para Fonseca.

Los hombres de Luis Enrique también han concedido más en la segunda mitad, pero solo ligeramente, lo que añade otro factor a considerar en las apuestas Lyon vs PSG..

Al sumar sus totales colectivos, ha habido 25 goles en la primera mitad involucrando a estos dos equipos, y 33 en la segunda. Esto sugiere que el PSG se beneficiará de ser paciente, ya que las oportunidades aumentarán conforme avanza el partido.

Los campeones reinantes han tropezado un par de veces en esta campaña, empatando o perdiendo partidos que se esperaría que ganaran. Sin embargo, dada la reciente lucha del Lyon, es poco probable que este sea uno de esos casos.

