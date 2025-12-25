Liverpool vs Wolves Pronóstico y Apuestas Premier League | 27/12/25

+

🥳Mejores apuestas Liverpool vs Wolves

El Liverpool ganará sin recibir goles ⭐ @ 2.03 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.67 en 1xBet

Hugo Ekitike marca en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en 1xBet

Predicción de marcador: Liverpool 2-0 Wolves

Predicción de goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike, Florian Wirtz

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Liverpool pasó por un período difícil a principios de temporada, pero parece haber recuperado su forma. El equipo de Arne Slot está invicto en seis partidos en todas las competiciones, habiendo ganado cuatro de ellos.

Una victoria fuera de casa contra el Tottenham Hotspur les permitió alcanzar el quinto lugar antes de Navidad. Si los resultados son favorables esta semana, podrían ascender al cuarto puesto.

En cambio, Wolverhampton Wanderers están en una forma terrible. Han sumado solo dos puntos en sus 17 partidos de la Premier League 2025/26 y han perdido 11 partidos consecutivos. Decir que llegan a Anfield como los probables perdedores sería quedarse corto, especialmente después de sufrir una derrota por 2-0 ante el Brentford el sábado.

Alineaciones Probables Liverpool vs Wolves

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

Posible alineación del Wolves:

Johnstone, Bueno, Toti, Mosquera, Andre, Gomes, Krejci, Wolfe, Arias, Hwang, Strand Larsen

🙌Las mejores apuestas Liverpool vs Wolves

1er Pronóstico Liverpool vs Wolves: El Liverpool ganará sin recibir goles @ 2.03 en 1xBet

Muchos equipos han causado problemas al Liverpool esta temporada. Sin embargo, los Wolverhampton Wanderers están teniendo dificultades significativas y es difícil verlos desafiando a los Reds en Anfield. Los anfitriones esperan asegurar los tres puntos en su último partido del año.

No obstante, el equipo local tampoco está en plena forma. Alexander Isak estará fuera de juego durante meses tras romperse la pierna y Mohamed Salah está con Egipto en la Copa África de Naciones. Además, Cody Gakpo es duda, por lo que Slot tiene decisiones difíciles que tomar en ataque. Afortunadamente, Hugo Ekitike está en excelente forma.

Los visitantes han perdido al defensa Toti Gomes por una lesión de isquiotibiales a largo plazo. En cambio, hay noticias positivas respecto a Hugo Bueno, quien podría regresar para este partido.

Considerando todo, se espera una cómoda victoria local en Merseyside, probablemente acompañada de una inusual portería a cero para el Liverpool. Confiamos en el equipo Red para ganar sin encajar en las apuestas Liverpool vs Wolves.

2ºPronóstico Liverpool vs Wolves: Menos de 3.5 goles @ 1.67 en 1xBet

Aunque es probable que el equipo de Slot salga victorioso, no será una victoria decisiva. A pesar de su mala forma, los Wolves solo han concedido más de dos goles en un solo partido desde que Rob Edwards se convirtió en entrenador.

Con Isak fuera, Salah ausente y Gakpo en duda, los anfitriones no disponen de su poder ofensivo habitual. Eso será un ligero alivio para los Wolves, ya que solo han mantenido su portería a cero en un partido de 20 en todas las competiciones y fue en la Carabao Cup.

Sin embargo, el Liverpool no está anotando muchos goles en este momento, habiendo marcado 3+ goles solo una vez en sus últimos 11 partidos. Aunque es poco probable que los visitantes encuentren alegría en Anfield, la goleada local también es improbable.

3er Pronóstico Liverpool vs Wolves: Hugo Ekitike marca en cualquier momento @ 1.80 en 1xBet

Las transferencias de verano del Liverpool han dado resultados inconsistentes, pero un fichaje que ha demostrado ser un gran éxito es Hugo Ekitike. El francés ha marcado 11 goles para los Reds desde que se unió al club y ha demostrado ser un jugador crucial en tiempos difíciles.

Tras marcar cinco goles en sus últimos tres partidos, estará ansioso por enfrentarse a la problemática defensa de los Wolves. No hay jugador más probable para marcar en este partido, dada su forma actual. Y con otros atacantes clave ausentes, estará deseando dar un paso adelante una vez más.

Ekitike ha causado problemas a equipos mejores que los Wolves, por lo que el equipo de Edwards estará preocupado mientras se preparan para enfrentarlo esta semana. Sin duda, él es nuestra elección de goleador para las apuestas Liverpool vs Wolves.