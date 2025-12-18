Cuotas de descenso en la Ligue 1: Los equipos en peligro ofrecen valor

El Niza actualmente está a seis puntos de la zona de descenso, pero su rendimiento está decayendo rápidamente. Están teniendo problemas tanto dentro como fuera del campo. Actualmente, la situación es muy difícil para el Niza y es probable que empeore aún más en 2026.

📶Cuotas de descenso en la Ligue 1

Cuotas

Equipos Cuotas ⭐ Metz 1.25 Nantes 1.35 Auxerre 1.90 Le Havre 3.00 Niza 12.00

Cuotas cortesía de Winamax. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

❌Niza

Decir que las cosas van mal para el Niza sería quedarse corto. Su derrota por 2-0 ante el Lens el fin de semana marcó su novena derrota consecutiva en todas las competiciones. Han anotado solo cuatro goles en ese tiempo. Como resultado, han caído al puesto 13 en la Ligue 1 y son el equipo con peor forma en la división.

Mientras tanto, algunos jugadores fueron agredidos y escupidos durante disturbios de los aficionados. En consecuencia, Terem Moffi y Jérémie Boga no han jugado desde entonces.

Aunque Les Aiglons fueron cuartos la temporada pasada y están jugando en la Europa League, ahora son un club dividido. El número de asistentes al estadio está cayendo y los propietarios, Ineos, están bajo una creciente presión por parte de los aficionados.

Actualmente, están experimentando su racha de derrotas más larga de la historia y no hay señales de mejora. Otros clubes están por debajo de ellos, pero el Niza caerá más si los resultados no mejoran pronto. La ventana de transferencias de enero será interesante, ya que parece probable que haya salidas de jugadores.

En teoría, hay equipos mucho peores que el Niza, pero ya han perdido contra un par de ellos. Parece que el descenso podría convertirse en una posibilidad real.

⛔Le Havre

Le Havre está acostumbrado a sufrir pero han evitado con éxito el descenso durante dos temporadas consecutivas desde su ascenso. Actualmente, llevan seis partidos sin ganar, pero se han vuelto bastante difíciles de vencer. Le Club Doyen solo ha perdido cuatro de sus últimos 12 partidos y están en el puesto 15 de la tabla.

Didier Digard está haciendo lo mejor que puede con la plantilla disponible. En muchos aspectos, la temporada va bien hasta ahora para el club de Normandía. Les esperan partidos difíciles, con encuentros contra Mónaco, Lens y Estrasburgo programados para el nuevo año.

Su posición en la tabla el próximo febrero será un buen indicador de su futuro. Aunque no ganan a menudo, el hecho de que sean tan difíciles de vencer debería ser suficiente para mantener a Le Havre en la liga.

🚫Auxerre

El equipo de Auxerre está teniendo una temporada difícil. Terminaron en el puesto 11 en 2024/25 pero solo han ganado tres partidos en la campaña actual. Sin embargo, una victoria 3-1 sobre otro equipo también en apuros, el Metz, les ayudó a salir de la zona de descenso.

Los dirigidos por Christophe Pélissier deben mejorar significativamente sus resultados para garantizar su seguridad. Actualmente, están en un puesto de play-off de descenso, a 3 puntos de Le Havre. Evitar el descenso no es una tarea imposible, pero no será fácil.

Es probable que el Auxerre esté involucrado en la lucha por el descenso al final de la temporada, pero poseen los jugadores necesarios para escalar un poco más en la tabla.

✖️Metz

El Metz es actualmente el único de los tres equipos ascendidos que está sufriendo drásticamente. Aunque ni Lorient ni Paris FC están libres de la lucha por el descenso, están en mejor forma que sus antiguos rivales de la Ligue 2.

Les Grenats han concedido 37 goles en 16 partidos y ocupan el fondo de la tabla tras cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, su racha anterior de tres victorias seguidas les dio algo de esperanza y lograron competir con el PSG el fin de semana pasado.

Stéphane Le Mignan ve signos positivos en su equipo, por lo que su temporada aún no ha terminado, a pesar de estar en el último lugar. Hay una posibilidad de que el Metz escape de los tres últimos para mayo, pero será difícil.

🔴Nantes

Tras 12 temporadas en la máxima categoría francesa, el Nantes es ahora el favorito de las casas de apuestas para descender. Dado que solo han ganado dos veces en toda la temporada, esto es comprensible. Actualmente, están en una racha de siete partidos sin ganar y tienen la segunda peor diferencia de goles de la división.

Ningún equipo ha ganado menos partidos, y el equipo de Ahmed Kantari parece estar en serios problemas. Los próximos partidos contra Paris FC, Niza, Lorient y Le Havre serán cruciales para decidir su destino. Con un ataque y defensa débiles, La Maison Jaune muestra todos los signos de un equipo que enfrenta el descenso.

Es difícil ver cómo el Nantes mejorará sus resultados. Después de varias temporadas de dificultades, su suerte puede haberse agotado finalmente.