Las Palmas vs Alavés Apuestas y Pronóstico LaLiga | 26/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Las Palmas vs Alavés por LaLiga 26/05/2024.

Las Palmas y el Alavés despiden la temporada en Gran Canaria este domingo en el partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga. Los locales llevan 13 encuentros sin ganar, aunque han conseguido puntuar en las últimas dos jornadas, rompiendo así una interminable racha de ocho derrotas consecutivas.

Por su parte, el Alavés está teniendo un buen final de temporada con cuatro victorias en sus últimos seis partidos y buscará alcanzar la novena posición en la clasificación para igualar su tercera mejor marca histórica en la máxima categoría.

Nuestro pronóstico Las Palmas vs Alavés

El equipo canario pasó de ser una de las revelaciones de LaLiga a encadenar una de las peores rachas negativas de la historia. Su última victoria data de la jornada 24 ante el Valencia, a principios de febrero, y desde entonces ha acumulado nueve derrotas y cuatro empates. En este contexto, creemos que la apuesta de doble oportunidad en la que el Alavés no pierda es una opción muy viable. Los babazorros, por su parte, solo han perdido ante el campeón en los últimos seis partidos y han ganado a equipos como el Atlético o empatado con el Girona, cerrando una temporada más que aceptable.

Por otro lado, en esta fatídica racha de la UD, solo ha podido marcar en cuatro de los últimos 13 partidos, quedándose a cero en nueve de ellos. Mientras tanto, los vitorianos no han encajado goles en cuatro de sus últimos seis encuentros y acumulan once porterías a cero en LaLiga. Esto nos lleva a nuestro segundo pronóstico en el que ambos equipos no marcarán, sumado a que Las Palmas es el cuarto equipo con menos goles anotados en el torneo.

Además, el equipo de Francisco García Pimienta no gana al Alavés en el Gran Canaria desde hace tres partidos, ya sea en Primera o en Segunda División, y en los dos últimos enfrentamientos entre ambos jugados allí no ha logrado marcar.

Pocas tarjetas en un duelo sin presiones

Tanto Las Palmas como el Alavés no se caracterizan por el juego brusco ni por caldear el ambiente. A lo largo de LaLiga, la Unión Deportiva ha recibido 78 amonestaciones y 5 expulsiones, con un promedio apenas superior a las dos tarjetas por partido. Por su parte, el Alavés ha recibido más tarjetas amarillas (83), pero menos rojas (1), teniendo también una media por partido similar a la de Las Palmas.

Considerando que en este encuentro no hay nada en juego y que los jugadores se preparan para el receso estival, nos inclinamos por una apuesta con menos de cuatro tarjetas a lo largo de los 90 minutos. En el último partido de los amarillos en su estadio, solo recibieron dos amonestaciones, mientras que en el último partido de los babazorros como visitantes, apenas hubo un amonestado.