Las Palmas - Villarreal Apuestas y Pronóstico LaLiga | 13/01/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Las Palmas vs. Villarreal por LaLiga 13/01/2024.

Las Palmas y el Villarreal regresan a LaLiga tocados anímicamente por haber caído eliminados en la Copa del Rey de manera un tanto humillante, por lo que otro resultado negativo este sábado en el Gran Canaria supondría un elemento todavía más desestabilizador para ambos equipos.

Doble oportunidad: Las Palmas o Empate – 1.40 en bet365

Ambos equipos anotarán: Sí – 1.75 en bet365

Córners: Menos de 10 – 1.83 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas a 12 de enero y sujetas a cambios

Necesidad de un respiro en el Gran Canaria

Se diría que Las Palmas empieza a desfondarse, después de unos espléndidos meses de octubre, noviembre y primera mitad de diciembre. Tras firmar nueve victorias en 12 partidos, las primeras dudas llegaron con el 1-1 en casa ante el Cádiz, al que le han seguido tres derrotas consecutivas.

No obstante, conviene poner en contexto esos recientes tropiezos, ya que las dos últimas derrotas en LaLiga han sido in extremis y ante rivales muy complicados como el Athletic Club (1-0) y el Barcelona (1-2), en ambos casos encajando gol con el minuto 90 ya cumplido. El 2-0 sufrido en la Copa es más sangrante porque fue en el derbi disputado en el campo del Tenerife, aunque García Pimienta optó por las rotaciones en un once con muchos suplentes.

Por su parte, el Villarreal viene de caer ante el Unionistas de Salamanca, equipo ubicado en la decimotercera posición de su grupo de Primera Federación, lo que da una muestra del complicado momento que viven los de Marcelino. De hecho, cinco días antes cayeron por 3-1 en el derbi de la Comunidad Valenciana en Mestalla, lo que supuso su cuarta derrota consecutiva a domicilio en LaLiga.

En definitiva, aunque ambos equipos atraviesan turbulencias, hay más motivos para pensar que la balanza se pueda inclinar a favor de Las Palmas y consideramos que al menos evitará la derrota frente a un rival al que ya ganó en La Cerámica por 1-2 el pasado octubre.

En cualquier caso, también vemos un partido en el que ambos equipos marquen, tal y como sucedió en ese precedente y también en los ocho últimos encuentros del Villarreal. Además, Las Palmas presenta complicaciones en el bloque defensivo por las sanciones de los laterales Julián Araújo y Daley Sinkgraven junto con la ausencia de Saúl Coco por su convocatoria con Guinea Ecuatorial, lo que deja al joven Juanma Herzog, central del filial, como posible titular a falta de que Marvin Park y Eric Curbelo se terminen de recuperar de sus lesiones.

También resulta interesante la opción de menos de diez saques de esquina en el partido, ya que Las Palmas lleva seis jornadas seguidas sin pasar de los cinco corners y el Villarreal lleva diez partidos seguidos entre LaLiga y la Europa League lanzando como máximo cinco saques de esquina.