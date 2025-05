Opciones de apuestas en la lucha por el descenso de LaLiga

Queda por confirmar un puesto de descenso en LaLiga, y los dos equipos en riesgo juegan contra los ya descendidos. Esto crea un escenario fascinante.

En la última jornada de LaLiga se enfrentan el 18º contra el 20º, y el 17º contra el 19º. Tres de esos cuatro equipos estarán en Segunda División la próxima temporada. Sin embargo, ¿quién descenderá?

Aunque Valladolid y Las Palmas ya están descendidos, tendrán una gran influencia en el desenlace. El Espanyol tiene la ventaja, pero no está en buena forma.

Batalla por el descenso en LaLiga

Cuotas:

Leganés o empate y ambos equipos marcan ⭐ 2.25

Leganés vs Valladolid - más goles en la segunda mitad ⭐ 2.15

Espanyol vs Las Palmas - ambos equipos marcan ⭐ 2.15

Espanyol gana la primera mitad ⭐ 1.85

Un asunto entre los cuatro últimos

Es curioso cómo se desarrollan estas situaciones. Con 37 de los 38 partidos de LaLiga jugados esta temporada, los cuatro últimos se enfrentarán para decidir quién se queda en Primera División. Es una pelea directa entre Espanyol y Leganés. El hecho de que ambos oponentes ya estén descendidos añade intriga en las apuestas de LaLiga.

Los Periquitos tienen la ventaja ya que solo necesitan un empate, pero Los Pepineros al menos están en mejor forma. Mientras que los otros tres han perdido sus últimos cinco partidos, el Leganés solo ha perdido uno de seis. Su problema es que necesitan que Las Palmas les haga un favor.

Parece que el Espanyol tiene una tarea sencilla. Lo que debe hacer es no perder contra un equipo que solo ha ganado ocho partidos en toda la temporada. Dada su superior diferencia de goles sobre el Leganés, se espera un empate en las apuestas al descenso.

No obstante, cuando has perdido cinco partidos seguidos y no has anotado en tres de ellos, puede surgir una crisis de confianza. Eso es lo que contempla el Leganés contra el Valladolid, un equipo que no ha ganado en más de cuatro meses.

A priori, predecir el resultado general de estos encuentros en las apuestas LaLiga, dado el contexto, no parece tan difícil. En cambio, la forma en que se desarrollen esos resultados está abierta al debate. Podríamos ver fuegos artificiales.

¿Cuáles son las apuestas destacadas?

Leganés y Espanyol tienen la ventaja de jugar en casa, lo que podría ser clave. Tener a sus propios aficionados animándolos en busca de la salvación es un verdadero impulso. Al menos uno de los equipos ascendidos el año pasado puede evitar el descenso.

Los de Borja Jiménez llegan en mejor forma, y las recientes victorias sobre Las Palmas y Espanyol han mantenido vivas sus esperanzas. Sin embargo, se enfrentan a un equipo que está en una situación complicada.

Aunque el Valladolid no ha ganado desde enero, no logró anotar en siete partidos este año. Han descendido por su pobre récord defensivo, y aun en la derrota, han anotado en siete partidos consecutivos como visitantes.

Por tanto, el Leganés debe estar atento, ya que ambos equipos han anotado en el 67% de los 37 partidos de los Blanquivioletas. El equipo de Álvaro Rubio ha concedido hasta 50 goles en la segunda mitad de los partidos. Una ráfaga tardía del Leganés podría asegurar la victoria en las apuestas al descenso.

Mientras tanto, el otro partido podría ir en cualquier dirección. Aunque Las Palmas terminó 19º, nueve clubes han anotado menos goles que ellos. Al igual que al Valladolid, su defensa les ha causado problemas. También son uno de los cuatro mejores equipos de LaLiga en cuanto a BTTS (65%).

Los hombres de Diego Martínez han tenido un mal comienzo, situación que el equipo catalán puede aprovechar. Anotan y conceden la mayoría de los goles en los primeros 30 minutos, por lo que un buen comienzo debería bastar.