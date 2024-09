Irlanda vs Inglaterra Pronóstico y Apuestas UEFA Nations League | 07/09/24

Irlanda vs Inglaterra

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Irlanda vs Inglaterra por la UEFA Nations League el 07/09/24.

El Grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones nos trae un duelo interesante entre Irlanda e Inglaterra en el Aviva Stadium de Dublín este sábado a partir de las 18:00 horas. ¿Qué dicen las apuestas sobre este Irlanda vs Inglaterra?

Inglaterra, que ha quedado a las puertas de la gloria tras perder su segunda final consecutiva de la Eurocopa, encara la Liga de Naciones con el firme objetivo de regresar a la Liga A tras su descenso en la pasada edición. Irlanda, por su parte, buscará su primer triunfo en casa ante su par inglés tras siete enfrentamientos.

Nuestro pronóstico Irlanda vs Inglaterra

Inglaterra parte como favorita no solo para ganar este partido, sino también para liderar el grupo, que completan Grecia y Finlandia. Por ello, nuestra primera recomendación es apostar por un triunfo inglés en el Irlanda vs Inglaterra.

La diferencia de nivel entre ambas plantillas es evidente, y el presente de los irlandeses no es nada alentador tras haber ganado apenas uno de sus últimos seis partidos, con solo dos goles marcados. Aunque Inglaterra encajó en sus últimos partidos de la Eurocopa, apenas recibió un gol en la fase de grupos, manteniendo su portería a cero ante Serbia y Eslovenia.

Irlanda no vence a Inglaterra desde la Euro '88 y no le ha marcado en ninguno de los cuatro enfrentamientos recientes, el último un amistoso en 2020 que terminó con un contundente 3-0 a favor de los ingleses. En suelo irlandés, los locales nunca han logrado imponerse ante los Three Lions en siete encuentros, aunque empataron en cinco ocasiones, los dos más recientes sin goles, con dos victorias para Inglaterra. Por ello, nuestra segunda apuesta es que Irlanda tampoco marcará este sábado.

Los goles de Harry Kane, la mejor apuesta del Irlanda vs Inglaterra

El gran goleador inglés viene de anotar tres goles en la Eurocopa siendo uno de los seis Pichichis del torneo. Dos de esos goles fueron el primero del partido, mientras que el restante llegó al minuto de juego de la prórroga frente a Eslovaquia en octavos de final. Harry Kane ya ha marcado esta temporada en la Bundesliga con el Bayern de Múnich el último fin de semana, promediando 2,6 remates a puerta por partido en este inicio.

Durante la pasada Nations League, Kane anotó dos goles, ambos de penalti, en los partidos frente a Alemania tanto en casa como a domicilio, y será la primera vez que se enfrente a Irlanda, ya que en el amistoso disputado en 2020 estuvo en el banquillo sin llegar a ingresar.

