Inter de Milán vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 20/01/26

+

Mejores apuestas Inter de Milán vs Arsenal

Victoria del Inter de Milán ⭐ @ 2.78 en MARCAapuestas

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.75 en MARCAapuestas

El Inter gana por un gol de diferencia ⭐ @ 4.20 en MARCAapuestas

Predicción de marcador: Inter de Milán 1-0 Arsenal

Predicción de goleadores: Inter de Milán: Lautaro Martínez

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inter de Milán vs Arsenal son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 19 de enero de 2026 a las 16:50 y sujetas a cambios.

Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La respuesta del Inter de Milán tras caer en las semifinales de la Supercopa Italiana ha sido casi impecable. Han ganado cinco de sus últimos seis partidos de la Serie A y han mantenido la portería a cero en cuatro ocasiones. Cristian Chivu ha conseguido que su equipo juegue un fútbol de alto nivel y estarán confiados al volver a la acción europea.

El Arsenal llega a Italia en buena forma. Sin embargo, dejaron escapar puntos contra el Nottingham Forest el fin de semana. Los Gunners encadenan 11 partidos sin derrotas desde principios de diciembre. Aun así, no han sido muy convincentes recientemente. Esperamos que Mikel Arteta haga cambios, dado el apretado calendario de su equipo.

Alineaciones Probables Inter de Milán vs Arsenal

Posible alineación del Inter de Milán:

Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martínez

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Merino, Madueke, Jesús, Trossard

Las mejores apuestas Inter de Milán vs Arsenal

1er Pronóstico Inter de Milán vs Arsenal: Victoria del Inter de Milán @ 2.78 en MARCAapuestas

El Inter de Milán recibe al Arsenal, con ambos equipos en importantes rachas invictas. I Nerazzurri tienen la ventaja de jugar en casa y es posible que no enfrenten a un equipo de los Gunners en su máxima potencia. Los hombres de Mikel Arteta están tres puntos por delante en la cima, lo que les da un respiro mientras compiten en múltiples frentes.

El Arsenal enfrenta el riesgo de perder a Declan Rice, Mikel Merino y Christian Norgaard por suspensión. Mientras tanto, Max Dowman, Piero Hincapié y Riccardo Calafiori están lesionados, por lo que Arteta deberá gestionar cuidadosamente su plantilla. Podríamos verlo hacer cambios para este partido tras el empate con el Nottingham Forest.

El Inter, sin embargo, carece de tal lujo. Podrían salir del top ocho de la UCL si no ganan y Cristian Chivu no querrá correr riesgos. Con todo eso en mente, el equipo local podría lograr una victoria ajustada en las apuestas Inter de Milán vs Arsenal, incluso sin Hakan Calhanoglu y Denzel Dumfries.

2ºPronóstico Inter de Milán vs Arsenal: Menos de 2.5 goles @ 1.75 en MARCAapuestas

El Inter llega al enfrentamiento tras una fuerte racha. Han ganado cinco de sus últimos seis y no pierden un partido de la Serie A desde mediados de noviembre. Esta semana, sin embargo, se enfrentan a un equipo con solo dos derrotas en toda la temporada. Aunque el Inter es capaz de llevarse los tres puntos, no será fácil.

Se espera que sea un duelo muy reñido en Milán, en el que ninguno de los dos equipos tenga prisa por abrirse. Cuatro de los últimos seis partidos del Inter han tenido menos de 2.5 goles. Los dos últimos partidos de la Premier League del Arsenal terminaron 0-0.

Es difícil que esto sea un festival de goles, especialmente con lo que está en juego en la parte superior de la tabla. El Inter tiene un calendario europeo desafiante por delante, visitando al Borussia Dortmund tras recibir a los Gunners. Sin embargo, sus partidos domésticos son más sencillos.

El Arsenal, por su parte, tiene enfrentamientos difíciles contra el Manchester United y el Chelsea próximamente. Esto puede desviar su enfoque hacia la Premier League. Incluso con posibles cambios en la plantilla, el Arsenal es difícil de vencer, por lo que el Inter tendrá que estar en su mejor forma.

3er Pronóstico Inter de Milán vs Arsenal: El Inter gana por un gol de diferencia @ 4.20 en MARCAapuestas

Si el equipo local sale victorioso en el Giuseppe Meazza, es poco probable que sea una victoria fácil. Ambas derrotas del Arsenal en la temporada 2025/26 han sido por un solo gol y no han perdido por más en casi un año. Se lo pondrán muy difícil a sus oponentes.

El Inter tampoco es ajeno a las victorias ajustadas. En diciembre y enero, han ganado 1-0 tres veces, incluyendo sus últimos dos partidos contra Lecce y Udinese. Vale la pena señalar que el equipo de Chivu es el más goleador en la máxima categoría italiana en este momento.

Los anfitriones necesitan la victoria más que sus oponentes, pero el equipo visitante no se rendirá sin luchar. Esperamos un encuentro muy disputado que podría decidirse por un error o un momento de brillantez. Lo más probable es que veamos una victoria por un solo gol de diferencia en las apuestas Inter de Milán vs Arsenal.