Inglaterra vs Eslovaquia Apuestas y Pronóstico Euro 2024 | 30/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Inglaterra vs Eslovaquia por la Eurocopa 2024 el 30/06/24.

Inglaterra vs Eslovaquia se enfrentan este domingo en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen en los octavos de final de la Eurocopa 2024.

Los de Gareth Southgate terminaron como campeones invictos del reñido Grupo C, sumando solo cinco puntos tras lograr una victoria y dos empates. Por su parte, los eslovacos se clasificaron como uno de los mejores terceros del inédito Grupo E, donde todas las selecciones finalizaron con cuatro puntos, con un triunfo, un empate y una derrota cada uno.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Inglaterra vs Eslovaquia por la Euro 2024:

Ganará a Cero: Inglaterra – 2.00 en bet365

Goles Más/Menos de: Menos de 2.5 – 1.72 en bet365

Jugador Anotará: Harry Kane – 2.10 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inglaterra vs Eslovaquia son cortesía de bet365, correctas a 29 de junio a las 06:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Inglaterra vs Eslovaquia

Inglaterra cumplió con su parte tras dominar el Grupo C, aunque le ha costado más de lo previsto. Si bien no perdió, apenas ganó un partido, anotando dos goles en total en sus tres presentaciones. De todas maneras, parte como favorita en el duelo de octavos de final contra Eslovaquia y deberá aprovechar la parte baja del cuadro, evitando a selecciones como Alemania, España, Portugal o Francia, para confirmar su candidatura.

Eslovaquia dio la campanada en su estreno al vencer a Bélgica, aunque luego cayó ante Ucrania y empató con Rumanía, demostrando ser un equipo competitivo, pero vulnerable. Los dirigidos por Francesco Calzona han superado la fase de grupos por segunda vez en su tercera participación, aunque nunca han quedado entre los ocho mejores, por lo que ya han igualado su mejor actuación.

Aunque Inglaterra llegue como favorita a este Inglaterra vs Eslovaquia, no prevemos más de 2.5 goles totales en el encuentro. Esa cifra no se superó en ninguno de los tres partidos de los Three Lions en la fase de grupos, mientras que Eslovaquia marcó un total de tres goles y encajó tres en sus compromisos.

Para completar, Inglaterra y Eslovaquia se han enfrentado en seis ocasiones, con cinco triunfos ingleses y un empate en la Euro 2016, en un partido que terminó sin goles.

Harry Kane, la mejor apuesta del Inglaterra vs Eslovaquia

El tercer pronóstico para el Inglaterra vs Eslovaquia es que Harry Kane marcará en el partido de octavos de final. Aunque el delantero del Bayern de Múnich anotó solo un gol en la fase de grupos, sus cifras esta temporada son impresionantes: ha marcado 44 goles en 45 partidos con el club alemán, y ha sumado cinco en nueve apariciones con su selección. Kane ha anotado siete goles en sus últimos diez partidos en todas las competiciones, y acumula cinco goles en Eurocopas, cuatro de los cuales fueron en la edición de 2020.

El máximo goleador histórico de los Three Lions lleva 64 goles en 94 partidos, de los cuales cinco fueron en partidos de eliminación directa: uno en los octavos de final del Mundial 2018 contra Colombia, y cuatro en las fases eliminatorias de la Eurocopa 2020: un gol en octavos ante Alemania, dos en cuartos de final contra Ucrania, y uno más en semifinales frente a Dinamarca, demostrando su presencia en los duelos determinantes.

