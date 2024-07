El impacto de las pretemporadas en las apuestas: cómo leer los resultados de los amistosos

Descubre cómo impactan las pretemporadas en las apuestas. Aprende a leer y analizar los partidos de los Amistosos de Clubes.

Los partidos de pretemporada son fundamentales para los equipos y también ofrecen una valiosa información para los apostadores ¿Cómo deben leerse los resultados en los partidos preparatorios?

Durante estas semanas, los equipos ajustan sus tácticas, prueban nuevas alineaciones y evalúan el rendimiento de sus jugadores. Aunque los resultados de los amistosos no siempre reflejan el rendimiento de la temporada regular, proporcionan pistas útiles sobre el estado de forma de los equipos, con sus posibles estrategias y tendencias.

Estadísticas y Datos Claves

En la pretemporada 2023/24, los equipos de LaLiga jugaron una serie de partidos amistosos que ofrecieron una muestra de sus capacidades y debilidades. Por ejemplo, el Barcelona jugó cuatro amistosos, ganando tres ante equipos de renombre como el Real Madrid, el Milan y el Tottenham, con un total de 11 goles a favor y 7 en contra. Luego, en LaLiga finalizó como el tercer equipo más goleador, pero con 44 goles encajados.

De todas maneras, los partidos de pretemporada pueden ser engañosos, el Madrid por su ejemplo, disputó también cuatro partidos amistosos, con dos triunfos y dos derrotas, aunque esa irregularidad no se vio reflejada en la temporada donde perdió apenas un partido en LaLiga y se coronó campeón de Europa de manera invicta.

Aunque los resultados pueden no ser parámetro, hay que estar atentos a las estadísticas que permiten identificar patrones de rendimiento que pueden influir en las apuestas futuras. En el partido entre el Barcelona y el Real Madrid disputado en Estados Unidos en 2023, los blaugranas se impusieron por 3-0, aunque los merengues dispararon 28 veces, fallaron un penalti y estrellaron cinco balones en los postes demostrando una ofensiva de temer a la que solo le faltaba afinar la puntería, como finalmente lo consiguió a lo largo de la temporada.

Goles y Otros Factores

Durante los amistosos, también se pueden observar tendencias en la cantidad de goles marcados. Equipos que han mostrado una ofensiva potente en la pretemporada suelen continuar esa tendencia en la temporada regular como fue el caso del Girona que marcó 14 goles en la pasada pretemporada, derrotando a equipos de renombre como la Lazio, para luego hacer su mejor temporada histórica siendo el segundo equipo más goleador de LaLiga, con clasificación a la Champions incluida.

Para los apostadores, estos promedios de goles pueden ser indicadores para apuestas en mercados de "más/menos goles" durante la temporada regular. Por ejemplo, la Real Sociedad encajó apenas un gol en cinco partidos ante rivales fuertes como el Bayer Leverkusen, el Atlético o el Sporting CP, y luego en LaLiga fue la tercera portería menos vencida del torneo.

Otros Factores a Considerar

Es crucial tener en cuenta que los resultados de los partidos de pretemporada pueden estar condicionados por la rotación de jugadores en partidos donde los entrenadores suelen dar minutos a aquellos que normalmente no juegan. Además, la intensidad de los partidos no es la misma que en la competición oficial. Por lo tanto, un equipo que pierde varios amistosos no necesariamente tendrá una mala temporada, y viceversa.

Otra variable a considerar es la calidad de los rivales en los amistosos. Enfrentarse a equipos de menor categoría puede inflar los resultados y crear falsas expectativas como fue el caso del Granada que ganó sus seis amistosos preparatorios en el verano de 2023 y finalizó la temporada descendiendo en el último lugar. Por otro lado, competir contra equipos de primer nivel y obtener buenos resultados puede ser un indicativo de una temporada prometedora. Es fundamental analizar no solo los resultados, sino también el contexto de cada partido.