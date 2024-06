Hungría vs Suiza Apuestas y Pronóstico Euro 2024 | 15/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Hungría vs Suiza por la Eurocopa 2024 el 15/06/24.

El segundo partido del Grupo A de la Euro 2024 nos trae un choque apasionante entre Hungría y Suiza, en lo que puede ser un duelo clave en la lucha por el segundo puesto del grupo.

Los húngaros llegan a esta Eurocopa en constante crecimiento, buscando volver a convertirse en una potencia europea, apoyados por una camada de talentosos futbolistas. Suiza, por su parte, se ha acostumbrado a superar las fases de grupos en los últimos torneos internacionales y buscará una victoria que lo posicione como favorito para quedarse con uno de los dos boletos directos a la siguiente fase.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Hungría vs Suiza por la Euro 2024:

Resultado del Partido: Suiza Gana – 2.25 en MarathonBet

Total de Goles: Menos de 2.5 – 1.66 en MarathonBet

1ª Tarjeta Amarilla: Suiza – 1.90 en MarathonBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Hungría vs Suiza son cortesía de MarathonBet,

correctas a 15 de junio a las 10:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Hungría vs Suiza

El buen presente de ambas selecciones, que tan solo han perdido uno de los últimos 14 partidos disputados entre 2023 y 2024, nos indica un duelo igualado. No obstante, nos basaremos en la experiencia reciente en grandes citas para pronosticar un triunfo suizo en su debut de la Euro.

Los húngaros participarán por quinta vez en una Eurocopa, donde solo han avanzado a octavos de final en la edición de 2016, mientras que Suiza fue cuartofinalista en 2020 en la recordada serie de penaltis ante España luego de eliminar a Francia por la misma vía, y ha superado la fase de grupos de Copas del Mundo o Eurocopas en todas las ediciones desde 2014.

Además, Suiza ha vencido en los últimos tres enfrentamientos directos entre ambos, y de los últimos nueve, los helvéticos se impusieron en seis ocasiones, con dos empates y solo un triunfo húngaro.

Nuestra segunda apuesta se centrará en la cantidad de goles entre dos equipos que saben que el duelo puede ser determinante para su futuro en la competición. Suiza ha protagonizado partidos con menos de 2.5 goles en seis de sus últimos siete encuentros.

Hungría, por su parte, no se ha enfrentado a rivales de gran calibre durante la clasificación para la Euro, y habrá que estar atentos a su debut en un grupo donde no parten como favoritos. Por tanto, intentar resguardar su arco y no salir al golpe por golpe puede ser una buena estrategia para el equipo dirigido por el italiano Marco Rossi.

Las tarjetas, la mejor apuesta para el Hungría vs Suiza

Aunque ni Hungría ni Suiza se caracterizan por un juego brusco, el análisis de su desempeño en la Euro 2020 revela algunos datos interesantes. Los magiares recibieron solo seis amonestaciones en sus tres partidos del grupo contra potencias como Portugal, Francia y Alemania, y en dos de esos encuentros, Hungría vio la primera tarjeta amarilla después que su rival.

En cambio, Suiza acumuló once amonestaciones y una expulsión en sus cinco partidos de la misma edición. En cuatro de esos juegos, los suizos recibieron la primera tarjeta amarilla del partido.