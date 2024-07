Holanda vs Turquía Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 06/07/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Holanda vs Turquía Apuestas por la Eurocopa 2024 el 06/07/24.

Los cuartos de final de la Euro 2024 se cierran este sábado con el duelo Holanda vs Turquía en el Olympiastadion de Berlín.

Holanda (Países Bajos) superó la fase de grupos con ciertas dudas, pero eliminó con autoridad a Rumanía en octavos de final por 3-0 y llega envalentonada a esta instancia. Turquía eliminó a Austria por 2-1 con dos cabezazos de Merih Demiral y buscará la semifinal del torneo tras haberla alcanzado por única vez en la edición de 2008.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Holanda vs Turquía por la Euro 2024:

Resultado Final: Países Bajos – 1.61 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 1.90 en bet365

Anotadores: Cody Gakpo – 2.75 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Holanda vs Turquía son cortesía de bet365, correctas a 5 de julio a las 17:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Holanda vs Turquía

Los guiños del destino jugaron a favor de Holanda (Países Bajos) en esta Euro tras clasificarse como uno de los mejores terceros y así ir por la parte baja del cuadro, evitando a selecciones como Alemania, España, Francia o Portugal hasta una hipotética final. La derrota ante Austria en la última jornada del Grupo D y su posición final llevaron a enfrentarse a Rumanía en la instancia anterior y llegar como favoritos al duelo contra Turquía. Por eso, nuestra primera apuesta para este Holanda vs Turquía será que Holanda (Países Bajos) ganará el partido y avanzará hacia las semifinales.

Turquía ha ganado tres de sus cuatro partidos hasta el momento, aunque en el juego ante una selección fuerte como Portugal no logró hacer pie y cayó sin atenuantes por 3-0. La selección dirigida por Vincenzo Montella llegó a esta Euro sin triunfos previos en el año y ya ha cumplido con creces las expectativas de la afición turca, que no esperaba estar entre los ocho mejores al comienzo del torneo.

En cuanto a nuestro segundo pronóstico del Holanda vs Turquía, prevemos un encuentro en el que ambos equipos no anotarán. Países Bajos mantuvo su portería a cero en dos de los cuatro partidos, permitiendo apenas un remate a puerta por parte de Rumanía en octavos de final, mientras que Turquía no logró anotar en su partido fuerte contra los lusitanos. Además, en siete de los últimos diez enfrentamientos entre ambos al menos uno de los dos equipos no marcó, aunque será la primera vez que se enfrenten en una Eurocopa.

Cody Gakpo, la apuesta goleadora del Países Bajos vs Turquía

En el Países Bajos vs Turquía, pronosticamos que Cody Gakpo seguirá aumentando sus números goleadores en esta Eurocopa. El delantero del Liverpool suma tres goles en los cuatro primeros partidos, siendo uno de los cuatro máximos artilleros de la Eurocopa al inicio de los cuartos de final, tras anotar el primer gol de su selección en cada uno de los encuentros ante Polonia, Austria y Rumanía.

Gakpo ha anotado 12 goles con su selección en 28 partidos, de los cuales tres fueron en el Mundial 2022, tres en la fase de clasificación para esta Euro, y otros tres en el actual torneo, lo que muestra su capacidad para destacar en las grandes competiciones.

Cuotas especiales para el Holanda vs Turquía

Bet365 lanza cuotas exclusivas para el encuentro Holanda vs Turquía. A continuación, te presentamos las cuotas más destacadas:

Ganará remontando: Países Bajos – 8.00 en bet365

Anotará en la 2º mitad: Países Bajos – 1.44 en bet365

Penalti en el encuentro: Sí – 3.00 en bet365

Primer Anotador: Memphis Depay – 5.50 en bet365

