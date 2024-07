Holanda vs Inglaterra Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 10/07/24

Holanda vs Inglaterra, la segunda semifinal de la Euro 2024 se disputará este miércoles 10 de julio a las 21:00 horas en el BVB Stadion Dortmund, un duelo decisivo por un lugar en la gran final del domingo.

Inglaterra necesitó de los penaltis para eliminar a Suiza tras empatar 1-1 en los 120 minutos, mientras que Holanda (Países Bajos) logró darle la vuelta al marcador en la segunda parte contra Turquía con un 2-1 después de encajar un gol en la primera mitad.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Holanda vs Inglaterra por la Euro 2024:

Inglaterra llega invicta a esta semifinal, aunque necesitó la prórroga contra Eslovaquia y los penaltis frente a Suiza. Los de Gareth Southgate llegaron a esta Euro como uno de los grandes animadores y, aunque hayan quedado entre los mejores cuatro, no han logrado deslumbrar con su juego, ganando solo un partido en los 90 minutos de los cinco disputados.

Holanda, por su parte, finalizó tercera en su grupo, pero ha conseguido batir tanto a Rumanía como a Turquía en los 90 minutos de los duelos de eliminación directa, por lo que llega con una hora menos de juego acumulado. Por eso, nuestro primer pronóstico es que Holanda (Países Bajos) ganará el partido con ayuda del hándicap asiático 0.0, +0.5 en el Holanda vs Inglaterra.

En los nueve enfrentamientos entre ambos en este siglo, Inglaterra tan solo se impuso una vez, con tres victorias de Holanda y cinco empates (el último de ellos decidido en la prórroga a favor de Holanda, 3-1 en la Liga de Naciones 2018/19).

Tanto Holanda como Inglaterra han anotado en cuatro de sus cinco partidos en esta Euro y también han encajado en tres de ellos. Los ingleses recibieron goles en sus dos partidos de playoffs, mientras que Holanda (Países Bajos) encajó cinco goles en total en el torneo. Por tal motivo, nos inclinamos en nuestra segunda apuesta por goles de ambos equipos en el Holanda vs Inglaterra. Además, en cinco de los recientes seis choques entre ambos, los dos equipos anotaron, lo mismo que ocurrió en los dos enfrentamientos en una Eurocopa (1988 y 1996), con un triunfo para cada lado, pero con goles de ambos equipos en los dos encuentros.

En cuanto a nuestro tercer pronóstico, recomendamos la opción de una segunda parte con más goles en el Países Bajos vs Inglaterra. En los mencionados duelos entre ambos en la Eurocopas 88 y 96, se marcaron nueve goles (3-1 y 4-1) de los cuales dos se anotaron en los primeros períodos y siete en los segundos tiempos.

A lo largo de los partidos de octavos y cuartos de final de este torneo, Inglaterra no anotó en los primeros tiempos, marcando a los 90+5 ante Eslovaquia y a los 80 frente a Suiza, mientras que los dirigidos por Ronald Koeman hicieron cuatro de sus cinco goles en la segunda mitad de los partidos de playoffs.

