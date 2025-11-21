5 apuestas de hándicap para este fin de semana en las grandes ligas

El fútbol local está de vuelta tras el drama de las Eliminatorias del Mundial. Hay enfrentamientos en Europa donde las apuestas con hándicap podrían ofrecer más valor. Hemos examinado las ligas europeas para encontrar algunas apuestas de valor, incluyendo selecciones de la Premier League, Serie A, LaLiga y más.

📈Selecciones de hándicap

Partido Cuotas ⭐ Man City -1 vs Newcastle 3.50 AC Milan +1 vs Inter Milan 1.85 Barcelona -1 vs Athletic Club 2.10 Lille -1 vs Paris FC 2.62 Bayern Munich -2 vs Freiburg 2.30

Cuotas cortesía de William Hill. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔄Una manera alternativa de apostar

Algunos clubes europeos ya están demostrando sus credenciales de campeonato, mientras que otros están rindiendo por debajo de lo esperado. Además, hay muchos equipos que ya dan señales de optar por el título en sus respectivas ligas.

Independientemente de su estado actual, el mercado de apuestas con hándicap puede ofrecer oportunidades valiosas de apuestas.

⚽Newcastle United vs Manchester City -1

El equipo de Pep Guardiola está en muy buena forma. Mientras tanto, las Urracas han sido muy inconsistentes y no son favoritos al recibir a los Cityzens este fin de semana.

Los visitantes han ganado 7 de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, logrando un margen de victoria de dos goles o más en seis de esos encuentros.

El equipo de Eddie Howe juega mejor en casa que fuera, pero ha sido vulnerable defensivamente en ocasiones esta temporada.

Han mantenido su portería a cero en cuatro de sus últimos cinco partidos en St. James' Park, pero el City tiene la calidad para romper su línea defensiva. Con Erling Haaland en gran forma, se espera que los gigantes de Manchester marquen muchos goles.

⚽Inter de Milán vs AC Milan +1

El Internazionale ha sido el mejor equipo de Milán durante años, pero esta superioridad no ha sido visible en sus enfrentamientos directos. El Milan está invicto en cinco partidos contra sus rivales de la ciudad y ganó 3-0 la última vez que se enfrentaron.

I Rossoneri están en buena forma esta temporada y, a pesar de ser terceros en la tabla, han perdido menos partidos que el Inter.

Tampoco hay una verdadera ventaja de local para I Nerazzurri ya que comparten el estadio con sus rivales. Por lo tanto, Stefano Pioli estará confiado. Después de tres victorias en los últimos cinco Derby della Madonnina, el equipo rojo y negro probablemente ganará de nuevo.

⚽Barcelona -1 vs Athletic Club

El Barcelona está actualmente segundo en LaLiga, a tres puntos de sus rivales, el Real Madrid, tras su derrota en el Clásico el mes pasado. Sin embargo, rara vez han tropezado en liga esta temporada. Solo han perdido puntos en tres partidos y han anotado en todos los encuentros.

En sus nueve victorias, han ganado por 2+ goles en seis ocasiones, demostrando que son una fuerza atacante fuerte. El Athletic, por el contrario, tiene una diferencia de goles negativa y está luchando por encontrar su forma.

El Barça también querrá ofrecer un buen espectáculo al regresar al Camp Nou por fin, por lo que los aficionados pueden ver una gran victoria.

⚽Lille -1 vs Paris FC

El Lille recibe al Paris FC a pesar de su mala racha de forma. El LOSC ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y solo ha anotado una vez en esos encuentros. Sin embargo, han sido mucho más fuertes en casa, anotando siete en sus últimos dos partidos, lo que demuestra su talento ofensivo.

Los visitantes han sido entretenidos de ver esta temporada, ya que han anotado 18 y recibido 21. Están en la mitad de la tabla después de 11 partidos tras un inicio muy inconsistente. El Marsella les anotó cinco goles esta temporada, y Les Dogues confían en volver a la senda de la victoria aquí, especialmente en casa.

⚽Bayern -2 vs Freiburg

El Bayern de Múnich está en una forma formidable esta temporada, con Harry Kane liderando la línea y a seis puntos de ventaja. Se enfrentan al Friburgo con una victoria en seis partidos de la Bundesliga y sin triunfos fuera de casa desde septiembre. Se espera una victoria local, con Kane probablemente involucrado en el marcador.

Die Bayern tiene un buen historial contra los Breisgau-Brasilianer, perdiendo solo una vez en la última década y ganando 14 de los 19 encuentros. Este partido probablemente contará con una fuerte exhibición en casa y una victoria cómoda mientras los gigantes alemanes buscan ampliar su ventaja en la cima de la tabla.

