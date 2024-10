Granada - Sevilla Apuestas y Pronóstico LaLiga | 19/12/23

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Granada vs Sevilla de LaLiga 19/12/2023

Se enfrentan dos de los equipos con peor presente en LaLiga. El Granada está en zona de descenso y acumula una racha muy negativa sin poder ganar, pero enfrente tendrá a un Sevilla que viene en caída libre, sin victorias y muy cerca de meterse de lleno en la pelea por mantener la categoría.

Hace 14 encuentros que el Granada no puede obtener una victoria en el campeonato. A finales de agosto los nazaríes obtuvieron su última y única victoria en lo que va de LaLiga. Un registro lapidario que los tiene en el penúltimo lugar con apenas ocho unidades. Además, son el equipo más goleado con 37 anotaciones en contra.

Por su parte, el Sevilla no termina de encontrarse. Hace diez jornadas que los andaluces no pueden ganar en LaLiga, lo que ha provocado la reciente destitución de Diego Alonso. El uruguayo no ha podido encontrar el funcionamiento deseado para su equipo y, ya sin él en el banquillo, el Sevilla deberá sumar al menos para no acercarse a la zona de descenso.

Doble oportunidad/ Empate o Sevilla - 1.40 en bet365

Sevilla obtendrá más córners que Granada- 1.90 en bet365

Ambos equipos anotarán - 1.70 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

La jerarquía sevillana

Ambos elencos llegan en pésimo estado de forma a este trascendental duelo. Sin embargo, ante ese mal nivel futbolístico lo que va a desequilibrar la balanza a favor de uno u otro será la calidad de sus jugadores, y a nivel de plantel los sevillanos poseen figuras mundiales como Sergio Ramos, Ivan Rakitic o Lucas Ocampos, entre otros, que podrán llevar la presión del encuentro. Sin embargo, el Granada tendrá algo que decir y las estadísticas lo avalan, ya que jugando como local han anotado en siete de los ocho partidos jugados, números que hacen pensar en que ambos anotarán.

Supremacía clara en tiros de esquina

Si hay una estadística que es muy desequilibrada entre ambos equipos es la de lanzamiento de córners. El Granada es el peor equipo de LaLiga en cuanto a promedio de córners jugando como local con solo 3,50 por partido. En tanto, su rival de turno tiene una media de tiros de esquina de 5,29, una de las cifras más altas de los equipos visitantes. Jesus Navas y Lucas Ocampos marcan un desequilibrio importante por su banda, generando muchas ocasiones por los exteriores, algo que muchas veces desemboca en tiros de esquina favorables para su equipo.